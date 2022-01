Les premiades 'L'espia honest' i 'Què veiem quan mirem cap al cel?', estrenes destacades de la setmana

'L'espia honest'

'Què veiem quan mirem cap al cel?'

'Delicioso'

'No ploro mai'

'El día de la bandera'

'Estado impuro'

El film de George Clooney 'The Tender Bar' arriba a Amazon Prime

El documental 'Ausencia de verdad', a Filmin

'El Páramo' aterra a Netflix

La segona temporada de 'Big Sky' aterra a Disney+

'La chica de la limpieza, nova sèrie d'HBO

L'ambiciós científic Franz Walter accepta treballar pel servei d'intel·ligència exterior de la RDA i promet lleialtat absoluta al sistema fins que pugui assumir el seu nou càrrec com a catedràtic a la universitat. Però aviat es veurà obligat a utilitzar pràctiques no massa adequades per aconseguir les peticions dels seus superiors: vigilàncies i escoltes telefòniques, cartes i diagnòstics falsificats, xantatges, pressions psicològiques… En resum, més del que en Franz pot suportar. Tot plegat ostra una imatge de la realitat que es vivia a la RDA. El film va guanyar el premi a millor guió en el Festival Internacional de Cinema de Munic. L'estrena també s'avança a dimecres.La Lisa i el Georgi es troben per casualitat en un carrer de la ciutat georgiana de Kutaisi i l'enamorament és immediat. Tant, que fins i tot obliden preguntar-se els seus noms. Abans de continuar el seu camí acorden reunir-se l'endemà. Poc saben que seran víctimes d'una maledicció. Aconseguiran retrobar-se? I si ho fan, sabran qui són? El film arriba aquest dimecres després de ser guardonat a la Berlinale, el Festival de Cinema de Chicago i el Festival de Sevilla. A més, està disponible en versió original subtitulada al català.Aquest dimecres arriba als cinemes la comèdia francesa 'Delicioso'. El film se situa a la França de 1789, just abans de la Revolució Francesa. El prestigi d'una casa noble depèn, sobretot, de la qualitat dels seus àpats. Quan el talentós cuiner Manceron és acomiadat pel Duc de Chamfort, perd la seva passió per la cuina i decideix tornar a viure a la seva casa de camp. Allà coneixerà de manera inesperada a la Louise, qui li retorna la passió per la cuina i l'ajudarà a obrir un restaurant. La pel·lícula s'inspira en la història real del primer restaurant del món i es va presentar al festival de Sant Sebastià.Una altra de les novetats a les sales aquest dimecres és el film 'No ploro mai'. L'Ola ha de viatjar a Irlanda per traslladar a Polònia el cos del seu pare, mort en un accident laboral en el sector de la construcció. Però, lluny d'interessar-se per ell, l'Ola vol saber si el seu pare es va estalviar els diners necessaris per al cotxe que li havia promès. Mentre se les manega per trampejar la burocràcia estrangera és quan comença a conèixer realment el seu pare.Basada en fets reals, la cinta segueix a un dels grans delinqüents dels Estats Units, qui va protagonitzar un dels majors escàndols relacionat amb els bitllets falsos de la història del país. Falsificador, lladre de bancs i estafador, però també un pare de família amb una filla que rebrà tot el seu llegat. La pel·lícula arriba divendres als cinemes doblada al català.El llargmetratge eròtic, que aborda l'amor en la poligàmia, va participar al festival de Canes. En el muntatge dos matrimonis convencionals són convidats a passar el cap de setmana a la casa del seu amic Daniel, als afores de Buenos Aires. El dinar transcorre normal fins que l'amfitrió llença unes preguntes: Sou feliços mentre esteu junts? No us agradaria gaudir d'alguna aventura? Què té de dolent una relació oberta? A partir d'aquí, segueix una discussió provocadora entre els personatges.Pel que fa a plataformes, Amazon Prime estrena el pròxim 7 de gener l'últim film de George Clooney, 'The Tender Bar', basat en el best-seller 'El bar de las grandes esperanzas', de J.R. Moehringer. El film és una adaptació de les memòries de l'escriptor, on es relaten els anys d'adolescència que va passar a Long Island a la recerca d'una figura paterna entre els clients del bar del seu oncle.Aterra a Filmin el premiat documental 'Ausencia de verdad'. La guanyadora del premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, és la protagonista del muntatge. L'amenaça que suposen els nous règims populistes per la llibertat d'expressió i de premsa centra el documental sobre la figura de Ressa. Així mateix, el documental també explica el seu enfrontament amb el president de Filipines, Rodrigo Duterte. Amb tot, va ser guardonat als premis Gotham de cinema independent.Filmin també estrena la sèrie de quatre capítols 'Manhunt: The Night Stalker' (11 de gener) protagonitzada pel detectiu de policia Colin Sutton (Martin Clunes) i amb el mateix equip de 'Manhunt'. En aquest cas, Sutton ha de resoldre una investigació que porta 17 anys oberta, el cas real del violador en sèrie Delroy Grant, que va atemorir a un veïnat de Londres entre els anys 90 i 2000.Una de les estrenes destacades de la setmana a Netflix és el film 'El páramo', el dia 6 de gener. Aquesta cinta de terror és l'òpera prima de David Casademunt i està protagonitzada Imma Cuesta, Roberto Álamo i Asier Flores. La història ses situa al segle XIX. Els protagonistes, els membres d'una petita família que viu en un paratge desert, i que serà assetjada per una misteriosa criatura que els posarà a tot a prova.El director va explicar a Sitges –on es va estrenar el film- que amb aquest film ha volgut abordar indirectament la malaltia i la mort del seu pare quan ell era adolescent. "Una experiència terrorífica, viure la seva malaltia i l'absència que provoca quedar-se sense pare", va recordar en declaracions a l'ACN.Netflix també estrena (aquest dimecres) el retorn de la mítica telenovel·la 'Rebelde'. L'internat internacional d'Elite Way, ara anomenat EWS, rep una nova generació d'estudiants amb el somni de participar en el seu prestigiós programa musical i guanyar la batalla de les bandes per convertir-se en estrelles de la música. Al nou muntatge també hi apareixen cares que els antics fans de la sèrie reconeixeran.Pel que fa a pel·lícules, aquest dimecres arriba a la plataforma la comèdia romàntica italiana '4 mitades'. Les històries paral·leles de quatre amics solters que són emparellats en combinacions diferents desafiaran el concepte d'ànimes bessones.Disney+ estrena aquest dimecres la segona temporada de 'Big Sky'. El creador de 'Big Little Lies' fa una segona entrega de la història de les detectius privades Cassie Dewell i Cody Hoyt, que aquest cop es tornen a reunir per investigar un accident de trànsit a les afores de Montana.HBO Max estrena la sèrie de drama 'La chica de la limpieza'. El muntatge se centra en Thony De la Rosa, una metgessa amb un fill que té un trastorn poc comú i potencialment mortal. Quan el seu únic donant compatible de medul·la òssia es retira, Thony es veu obligada a treballar netejant juntament amb la seva cunyada de Filipines, la Fiona. La dona presenciarà accidentalment un assassinat, que li farà viure una doble vida mentre guarda secrets a la seva família.Entre les novetats d'HBO Max també hi ha la segona temporada de tres sèries: 'Los Gemstone', 'Euphoria' i 'Call me kat', que arriben el 9, 10 i 11 de gener, respectivament.