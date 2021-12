El retorn de 'Matrix' i el 'remake' de 'West side story' de la mà de Spielberg, estrenes destacades de la setmana

'West side story'

'¡Canta 2!'

'La Klara i el Nadal a la granja', doblada al català

'Silent night'

Movistar+ estrena 'Un disfraz para Nicolás'

'La rueda del tiempo' aterra a Amazon Prime Video

'No mires arriba' s'estrena ara a Netflix

Filmin celebra el Nadal amb l'especial de 'Todas las criatures grandes i pequeñas'

El reinici de 'Aquellos maravillosos años', a Disney+

L'esperada quarta entrega de la històrica 'Matrix' arriba als cinemes vint anys després, de la mà de la directora Lana Wachowski. 'Matrix Ressurrections' reuneix a les estrelles originals Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss en els papers de Neo i Trinity.L'anunciat 'remake' de la cèlebre pel·lícula musical de 1961 (basada al seu torn en l'obra de teatre amb música de Leonard Bernstein) s'estrena finalment als cinemes aquest divendres, a les portes del Nadal. La proposta d'Spielberg sobre aquesta versió moderna i urbana del 'Romeu i Julieta' de William Shakespeare està protagonitzada per Tony Kushner i Arthur Laurents en els papers de Maria i Toni, els enamorats de dues bandes enfrontades en un barri de Nova York.Després de l'èxit de la seva estrena l'any 2016, la comèdia musical animada ¡Canta! Arriba amb una segona part. Aquest cop, en Buster i els seus amics han de convèncer l'estrella del rock, Clay Calloway, perquè formi part d'un nou espectacle.En aquesta cinta d'animació nadalenca de nacionalitat sueca, La Klara està molt emocionada perquè passarà el seu primer Nadal a la granja del seu pare. Potser allà descobrirà què és el que realment és important en aquesta vida.Mentre el món s'enfronta a l'apocalipsi, un grup de vells amics es reuneix per celebrar el Nadal en una idíl·lica casa rural del Regne Unit. Davant la idea del final del món, decideixen afrontar la situació amb aparent tranquil·litat, obrint una ampolla de vi gaudint d'una tranquil·la vetllada. 'Silent night' està protagonitzada per Keira Knightley, Matthew Goode i Lily-Rose Depp.Movistar+ estrena el 21 de desembre el film d'animació mexicà 'Un disfraz para Nicolás'. La cinta guanyadora del premi Ariel al millor film d'animació aborda amb sensibilitat la vida d'un nen amb la Síndrome de Down, i parla de forma transversal de la importància de la imaginació i de com enfrontar-se a les pors.La plataforma va estrenar el 19 de novembre els tres primers episodis de la sèrie 'La rueda del tiempo', adaptació de la saga de novel·les d'èxit homònima. Aquest divendres culmina la sèrie amb l'estrena del darrer capítol. 'La rueda del tiempo' és una de les sagues de fantasia més populars a nivell internacional. Ambientada en un extens i èpic món on existeix la màgia i només algunes dones poden accedir-hi, la història segueix la Moiraine (Rosamund Pike), integrant d'una organització femenina molt poderosa. La protagonista arriba a una petita ciutat i des d'allà comença un viatge perillós per tot el món amb cinc joves, un dels quals està cridat a salvar o acabar amb la humanitat.'No mires arriba' arriba les plataformes audiovisuals 15 dies després d'estrenar-se als cinemes). Concretament, ho fa a Netflix el proper 24 de desembre. Co-protagonitzada per les estrelles de Hollywood Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio, Al film encarnen una estudiant de postgrau d'Astronomia i el seu professor en la seva gira mediàtica per alertar la humanitat de l'arribada d'un gran cometa que destruirà la Terra. La plataforma estrena també la segona temporada de 'Emily en París', aquest dimecres 22 de desembre. La primera part va ser la sèrie de comèdia més vista a Netflix l'any 2020.A les portes del Nadal, Filmin estrena un (nou) capítol nadalenc de la sèrie rural britànica 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' (28 de desembre) i els seus veterinaris protagonistes. La producció ja va crear l'any passat un episodi especial per aquestes dates, que s'afegeixen a les temporades ordinàries de la sèrie. Precisament, Movistar+ incorpora ara la sèrie complerta HBO Max, la primera temporada, totes dues el 25 de desembre. Així mateix,Filmin estrenarà també el 28 de desembre en exclusiva a l'Estat, el documental 'Escribiendo con fuego'.L'anunciat reinici ('reboot') de la mítica sèrie 'Aquellos maravillosos años' s'estrena aquest dimecres. La producció adopta l'esperit i en bona mesura les històries de la sèrie original, però canvia la família blanca per una de negra, de classe mitjana i de Montgomery (Alabama).