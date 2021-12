Nits màgiques de Nadal amb cava i vi de proximitat

Propostes gastronòmiques amb cava i vi Castell d'Or per gaudir de les festes

Escudella de Nadal amb galets i pilota

Melós de vedella al seu suc sobre llit de patata – Vi negre Castell d'Or Reserva

Amanida de vieires, rap i llagostins amb vinagreta de cítrics amb Cava Castell d'Or Brut Orgànic

Suprema de llobarro amb Vi Blanc Castell d'Or

Nadal ja és a tocar i si hi ha una cosa que caracteritzi l'esperit general d'enguany són les ganes de retrobar-nos i gaudir d'aquestes dates com fèiem abans de l'arribada de la pandèmia. Enguany, amb l'esperança que pugui ser el més tradicional i familiar possible, podem planificar els plats nadalencs així com els vins i caves que els acompanyaran amb la il·lusió de poder compartir-ho i, sobretot, gaudir un dels moments més especials de l'any. Per això, us fem una proposta de maridatges i idees per gaudir dels àpats del Nadal de la mà del Restaurant Casa Fèlix Sarsuela, canelons, suquet de peix, escudella, marisc, torrons i tortell de reis... la proposta gastronòmica és tan rica i variada que costa decidir si apostar pels plats més tradicionals o les propostes més innovadores. El més important és cuinar productes de qualitat i a poder ser de proximitat. Per aquest motiu, els vins i caves amb els quals maridem aquests plans procedeixen del territori català i s'elaboren a partir del raïm recol·lectat pels agricultors de les diferents cooperatives que formen part del grup Castell d'Or.Per començar, la tradicional escudella de Nadal amb galets i pilota que ens proposen des del restaurant vallenc Casa Fèlix és un dels imprescindibles. A l'escudella amb carn d'olla, s'hi posa una pilota, que és una barreja de carn picada, ou, all, julivert, sal i pebre, formant una mandonguilla que es talla en rodanxes a l'hora de fer els plats. Aquest plat el podem maridar amb un vi negre com el Cossetània Jove Cabernet. Té una criança en botes de roure americà i francès de més de 9 mesos. És un vi que es caracteritza per un aroma intens complex i elegant. Ric en matisos de fruits vermells molt madurs, aromes d'espècies variades i d'altres com són la regalèssia i les confitures.En els àpats de Nadal també trobarem algunes propostes pels amants de la carn. En particular, des de Casa Fèlix proposen un melós de vedella al seu suc sobre patata panadera. Aquesta carn té una textura suau que sovint genera la sensació que es desfà a la boca. Així i tot, parlem d'una carn vermella que pot ser la combinació perfecta amb un vi negre com el Vi Negre Castell d'Or de la varietat Cabernet Sauvignon. És un vi expressiu i equilibrat, amb cos i elegància. És d'un to vermell intens, amb aromes fruitals, florals i cereals. Aquestes aromes es tornen més complexos amb la criança. El seu sabor ens recordarà a la fruita madura. El final d'aquest vi és llarg i persistent. També el podem fer servir quan preparem plats com capó farcit, confit o magret d'ànec i altres carns vermelles.L'amanida de vieires, rap i llagostins pot ser un plat ideal per començar el sopar de Cap d'Any. Pensant en una nit especial, podem preparar aquest plat fresc, sa i diferent, però amb l'excepcionalitat que li aporta un marisc com les vieires. Aquesta proposta fresca i cítrica pot ser maridada amb cava de qualitat creant una combinació de sabors que, ben segur, sorprendrà els convidats. Proposem un cava fi i afruitat que no decebrà, el Cava Brut Orgànic. És un cava equilibrat, afruitat i persistent, que va ser reconegut com el millor cava ecològic en els premis Vinari 2020. Molt expressiu, trobarem notes de fruita madura i cítrics, molt agradables i pròpies de criança en ampolla. Aquest cava multipremiat és òptim per acompanyar tot un dinar festiu com els d'aquestes dates.Un clàssic de les taules de Nadal és el llobarro, característic de la cuina Mediterrània. És un peix que tan pel seu gust com per les seves propietats és ideal per gaudir-lo en aquestes dates. El podem fer al forn sobre un llit de patata i ceba, o amb unes verdures tallades en juliana o també fer-lo a la sal. Des de casa Fèlix, ens proposen cuinar-lo a l'Òrio, tècnica de cuina originària del País Basc, basada en la barreja de vinagre, julivert, all i cayena. I el maridatge, el podem fer amb el Vi Blanc Castell d'Or de la varietat Xarel·lo, aromàtic i on s'imposarà la singularitat varietal i els aromes característics del Xarel·lo: florals, pera, poma o pinya i un encertat punt d'acidesa. I pels amants del cava, podem maridar també aquest plat amb el Cava Brut Imperial, seductor i elegant, intens i persistent amb més de 22 mesos de criança que dona lloc a tot un ventall de matisos aromàtics.I el Cava també el podem degustar amb les postres, de manera clàssica i festiva. Els brindis per demanar desitjos i per vestir les nits més màgiques de l'any és un dels imprescindibles d'aquestes dates. Castell d'Or us ofereix una àmplia varietat de caves i vins de proximitat, de sabor exquisit i de qualitat, un producte originari de les diferents cooperatives que formen el grup.