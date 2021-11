La Núria Oramas recull la cistella de productes Caprabo

Ha estat la guanyadora del primer sorteig quinzenal del Diari Més corresponent al mes de novembre

Actualitzada 16/11/2021 a les 17:02

La Núria Oramas, de Reus, acompanyada del seu marit, el David, ha recollit, la cistella de productes Caprabo que va guanyar en el darrer sorteig quinzenal del Diari Més, el primer corresponent al mes de novembre. La Núria va recollir el premi, que aquest novembre, inclou una selecció de productes de productes pensats per la tardor. Així, podrà gaudir de productes bàsics com l'oli d'oliva Siurana, olives negres sense os i tomàquet fregit casolà. També productes per preparar uns àpats especials com tortellini farcit de formatge i nou mondada. La cistella també inclou cookies sense palma i musli de panses-nabius. Els productes d'higiene personal estan orientats, aquesta vegada, a la cura neteja. Hi ha gel netejador de mans i sabó karité. A més, la cistella inclou la Revista Sabor de Caprabo, que inclou propostes per a una alimentació saludable i consells per consumir de manera més responsable. També inclou nombroses receptes d'àpats típics d'aquesta època de l'any.Ja està en marxa el sorteig de la primera quinzena de novembre i per participar-hi només cal omplir aquest formulari