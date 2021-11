Ha estat la guanyadora del segon sorteig quinzenal del Diari Més corresponent al mes d'octubre

La Purificación Alonso, de Tarragona, ha recollit, la cistella de productes Caprabo que va guanyar en el darrer sorteig quinzenal del Diari Més, el segon corresponent al mes d'octubre. La Purificación va recollir el premi, que a l'octubre, inclou una selecció de productes de productes pensats per començar amb l'energia i l'optimisme necessaris per fer front a l'inici de la tardor. Ja està en marxa el sorteig de la primera quinzena de novembre i per participar-hi només cal omplir aquest formulari