Descobreix els productes especials de tardor de la cistella Caprabo d'aquest octubre

Aquest mes, el Diari Més sorteja cistelles plenes de productes amb tota la qualitat de les marques pròpies de Caprabo

Actualitzada 28/09/2021 a les 13:42

És la gamma de productes gourmet de Caprabo. Elaborats sota requisits de la màxima exigència. Productes de qualitat, avalats per la Unió Espanyola de Degustadors.

És la gamma de cosmètics de Caprabo, d'alta qualitat, tant per a ell com per a ella. Elaborats amb components naturals i testats clínicament, són hipoal·lèrgics i no contenen alcohol. Cosmètica econòmica per a la cura i la imatge personal.

És la gamma de productes d'alimentació saludables i de qualitat. Una marca amb menys sal, menys sucres, menys greixos i amb una aportació de nutrients específics que et cuida sense renunciar al sabor.

Aquest mes d'octubre el Diari Més continua amb els sortejos, cada quinze dies, de les cistelles de productes Caprabo. En aquesta ocasió, la companyia ha preparat unes cistelles plenes de productes pensats per a la tardor.Aquest mes a les cistelles Caprabo podem trobar productes bàsics com l'arròs, salsa de tomàquet, espinacs i oli d'oliva verge. Per als més llaminers, la cistella també inclou batut de cacau, galetes i melmelada. Els productes d'higiene personal estan orientats, aquesta vegada, a la cura de la pell. Hi trobareu crema aloe vera i gel de bany d'avena. A més, la cistella inclou la Revista 'Sabor' de Caprabo, que inclou propostes per a una alimentació saludable i consells per consumir de manera més responsable. També hi podreu trobar nombroses receptes d'àpats típics d'aquesta època de l'any.Els afortunats guanyadors de les cistelles podran comprovar de primera mà la qualitat de les marques pròpies de Caprabo.Aquestes marques, que es poden trobar a qualsevol dels seus establiments, són:• SeleQtia ▪ Productes GOURMET• Belle ▪ Productes de COSMÈTICA• Sannia ▪ Productes SALUDABLESParticipa en el sorteig d'aquesta quinzena: AQUÍ