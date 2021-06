El teu horòscop d'avui: 4 de juny de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui arribaran projectes i molt bones oportunitats que no seria lògic desaprofitar. No tinguis por de llançar-te que el que avui projectis durarà i serà d'èxit.Dia molt mogut en tots els aspectes que et farà posar a prova la teva capacitat de control i la temprança dels teus nervis. No t'impacientis. Posa més cura si condueixes.Retards per assumptes i problemes d'altres persones implicaran una lentitud en el resultat de les teves tasques. Aplica comprensió i tot anirà molt millor, diplomàcia.Sentiràs una forta baixada i la teva ment no estarà avui per a bromes. Centra't en un assumpte ja que la sort t'acompanya. Avança lentament però amb fermesa en tot.Activitat desbordant i una necessitat vital de fer més del necessari et faran gastar força i fer-te caure en l'estrès. Vigila les teves hores de son. Nit que no oblidaràs.Desplegaràs una gran activitat a tots els terrenys i el teu domini en les diferents situacions sorprendrà al personal. Avui pots anar de guanyador fins i tot en l'amor.Tant el públic com els viatges i desplaçaments t'aportaran avanços importants en la teva carrera i resultats positius a molts nivells. Sort en l'atzar i viatges. Arriben diners.La teva imatge va en augment i provocarà l'admiració de tots els que t'envolten. Tant física com psíquicament et trobaràs al màxim. Aprofita tot lo nou.Si tractes amb caps o superiors mira d'explicar-te amb claredat i demanar poc. Les coses no estan com per a prendre-s'ho de broma, paciència. Tot millorarà aviat i estaràs feliç.Una mandra general t'impedirà rendir a l'alçada de les necessitats. Intenta concentrar-te més en un sol objectiu i no dispersis les teves energies. Cuida més la dieta i la parella.El teu atractiu personal s'accentuarà avui de tal manera que notaràs que molts es giraran per veure't. En l'amor i en l'àmbit social estaràs imparable i precís. Sort en assumptes socials.