Descobreix els productes de cooperatives de la cistella Caprabo d'aquest mes de juny

Aquest mes, el Diari Més sorteja cistelles plenes de productes de petits productors i cooperatives agràries

Actualitzada 02/06/2021 a les 15:13

Aquest mes de juny el Diari Més continua amb els sortejos, cada quinze dies, de les cistelles de productes Caprabo. En aquesta ocasió, la companyia ha preparat unes cistelles plenes de productes de cooperatives.Aquest mes a les cistelles Caprabo es poden trobar productes procedents de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), amb una selecció de productes de proximitat de petits productors i cooperatives agràries de Catalunya.L'assortiment de la cistella d'aquest més inclou Llet Nostra i una selecció d'ampolles d'Oli d'Oliva verge extra, com els procedents de la Cooperativa d'Alcover, de la Cooperativa del Camp La Fraternal d'Albagés, de la Palma d'Ebre, de Coselva, al Baix Camp i Oli Germanor del grup Actel de Lleida.A més, aquest mes, la cistella inclou una ampolla de vi blanc Gandesola, de la Cooperativa de Gandesa i una de vi Ètim l'Origen, de la Cooperativa de Falset-Marçà.. Els afortunats guanyadors de les cistelles podran comprovar de primera mà la qualitat de les marques de quilòmetre zero.Caprabo és la companyia de supermercats que més aposta per la producció de proximitat A través del seu Programa de Proximitat per Comarques i que compta amb el suport de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), la Federació Catalana de DOP-IGP i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.Participa en el sorteig d'aquesta quinzena: AQUÍ