Guanyadors per la preestrena de Mystike a Tarragona

Entrades dobles per la funció del dia 25 de març les 19 h al Parc de la Ciutat
Actualitzada 23/03/2021 a les 14:03
Els guanyadors
- MARCELO AUZA CAMPERO
- M. DEL CARME AVIÀ SALAS
- BÁRBARA BARRAMIENTOS NAVARRO
- JORDI BESORA DOMÈNECH
- ISABEL CAMPERO CARRASCO
- M. LOURDES CODINA JORNET
- CRISTINA ESPAÑOL PUIG
- FRANCESC FERNANDEZ FORTUNY
- ELISABET GARCIA GIRON
- LORENA HIDALGO MORA
- M. VENANCIA IDJABE MALONGA
- MINERVA LOPEZ TORRES
- CONXA MANRIQUE CARRASCO
- J. F. MARTINEZ NAVARRO
- SONIA MORENO NADAL
- EDWING OCAMPO RESTREPO
- RAMON PALAU MARTÍ
- OSCAR PEREZ GALCERA
- PILAR PICO CRESPO
- PILAR RIOJA PERIS
- MANUEL RUIZ RUIZ
- PERE SAURA PEREZ
- MANUEL VALDERRABANO VAZQUEZ
- MIGUEL VILAR PAZOS
- BEATRIZ ZARAGOZA MAÑE
L'enhorabona! Les entrades cal recollir-les a les taquilles del circ, mitja hora abans de l'inici de la funció. Cal presentar DNI per acreditar la identitat.