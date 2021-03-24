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Mystike, circo-teatro-show en Tarragona

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Guanyadors per la preestrena de Mystike a Tarragona

Entrades dobles per la funció del dia 25 de març les 19 h al Parc de la Ciutat

Actualitzada 23/03/2021 a les 14:03

Els guanyadors
  • MARCELO AUZA CAMPERO
  • M. DEL CARME AVIÀ SALAS
  • BÁRBARA BARRAMIENTOS NAVARRO
  • JORDI BESORA DOMÈNECH
  • ISABEL CAMPERO CARRASCO
  • M. LOURDES CODINA JORNET
  • CRISTINA ESPAÑOL PUIG
  • FRANCESC FERNANDEZ FORTUNY
  • ELISABET GARCIA GIRON
  • LORENA HIDALGO MORA
  • M. VENANCIA IDJABE MALONGA
  • MINERVA LOPEZ TORRES
  • CONXA MANRIQUE CARRASCO
  • J. F. MARTINEZ NAVARRO
  • SONIA MORENO NADAL
  • EDWING OCAMPO RESTREPO
  • RAMON PALAU MARTÍ
  • OSCAR PEREZ GALCERA
  • PILAR PICO CRESPO
  • PILAR RIOJA PERIS
  • MANUEL RUIZ RUIZ
  • PERE SAURA PEREZ
  • MANUEL VALDERRABANO VAZQUEZ
  • MIGUEL VILAR PAZOS
  • BEATRIZ ZARAGOZA MAÑE


L'enhorabona! Les entrades cal recollir-les a les taquilles del circ, mitja hora abans de l'inici de la funció. Cal presentar DNI per acreditar la identitat.
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