Ha estat la guanyadora del sorteig del Diari Més de la primera quinzena de març

Actualitzada 12/03/2021 a les 11:34

Pepi Margol Fandos ha recollit la cistella de productes Caprabo que va guanyar al segon sorteig quinzenal del mes de febrer del Diari Més. La Montserrat s'ha emportat una cistella de productes d'alimentació que al març inclou una destacada selecció de productes bàsics de primera qualitat de marques pròpies pensats per tornar a la rutina i als hàbits saludables, lliures de gluten. Ja està en marxa el nou sorteig i el guanyador o guanyadora es donarà a conèixer el pròxim 26 de març. Per participar, només cal omplir el formulari que hi ha a www.diarimes.com