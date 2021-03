Descobreix els productes saludables i per a celíacs de la cistella Caprabo d'aquest mes de març

Aquest mes, el Diari Més sorteja cistelles plenes de productes seleccionats amb un toc gluten 'free'

03/03/2021 a les 13:15

Aquest mes de març el Diari Més continua amb els sortejos, cada quinze dies, de les cistelles de productes Caprabo. En aquesta ocasió, la companyia ha preparat unes cistelles plenes de productes bàsics amb un toc gluten free per acomiadar-se de l'hivern i donar la benvinguda a la primavera.Aquest mes a les cistelles Caprabo es poden trobar productes sense gluten comde xocolata, pa ratllat i coquetes de blat. L'assortiment es complementa amb unes ametlles fregides, un brou casolà d'hortalisses, una salsa de tomàquet i un pot de cigrons cuits. I per la higiene i per la cura personal hi ha un gel de bany frescor marí i un gel hidratant corporal d'àloe vera.

A més, aquest mes, la cistella inclou el primer número de 2021 de la Revista Sabor de Caprabo on es podrà trobar tot tipus de receptes així com informació sobre alimentació.

És la gamma de productes gourmet de Caprabo. Elaborats sota requisits de la màxima exigència. Productes de qualitat, avalats per la Unió Espanyola de Degustadors.

És la gamma de cosmètics de Caprabo, d'alta qualitat, tant per a ell com per a ella. Elaborats amb components naturals i testats clínicament, són hipoal·lèrgics i no contenen alcohol. Cosmètica econòmica per a la cura i la imatge personal.

És la gamma de productes d'alimentació saludables i de qualitat. Una marca amb menys sal, menys sucres, menys greixos i amb una aportació de nutrients específics que et cuida sense renunciar al sabor.

Els afortunats guanyadors de les cistelles podran comprovar de primera mà la qualitat de les marques pròpies de Caprabo.Aquestes marques, que es poden trobar a qualsevol dels seus establiments, són:Participa en el sorteig d'aquesta quinzena: AQUÍ