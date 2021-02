Sortegem calçotades al restaurant Sol Ric de Tarragona

Participa en el sorteig que t'ofereix el Diari Més. Aquest divendres escollim cinc guanyadors

12/02/2021 a les 11:29

PARTICIPA

És temps de calçotades i un dels espais gastronòmics on es poden degustar una de les millors és el restaurant Sol Ric de Tarragona. Els lectors del Diari Més tenen l'oportunitat de comprovar-ho de manera gratuïta participant en el sorteig que els proposem.Cada setmana, posem en joc tres targetes regals equivalents a una calçotada per a dues persones cadascuna a degustar en el mateix restaurant Sol Ric, ubicat en un entorn privilegiat i amb aparcament gratuït. La calçotada es realitza a més complint amb totes les mesures de seguretat i higiene que marquen les normatives anticovid, per a poder-la gaudir amb plena seguretat.D'altra banda, a més de les tres targetes regal, també sortegem 2 pacs de calçotada per a recollir i poder-la gaudir a casa. Es tracta d'un menú complet de calçotada amb tota la qualitat que ofereix el restaurant Sol Ric.Per poder participar en el sorteig tan sols cal omplir el formulari que apareix a la nostra pàgina web. Els guanyadors del sorteig apareixeran publicats el pròxim divendres, 19 de febrer.Sort! I que vagi de gust!