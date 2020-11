La banca se suma al Black Friday i la targeta Aqua regalarà 15 euros per fer una compra

BBVA llença una promoció pels nous clients del Compte online sense comissions

Actualitzada 27/11/2020 a les 08:10

Aqua, més seguretat

La jornada per excel·lència pels amants de les compres i dels descomptes ja és aquí. Després de setmanes de publicitat, ha arribat el Black Friday i ho ha fet de forma global en tots els sectors. A la moda i l’electrònica, se li han anat sumant progressivament d’altres, tant de béns físics com de serveis. L’últim a fer-ho ha estat el sector bancari. Ara bé, què ens pot oferir un banc en la jornada de descomptes més esperada de l’any?BBVA ens respon aquesta pregunta. I és que l’entitat ha decidit celebrar aquestes jornades, que enceten oficialment el temps nadalenc, regalant 15 euros a tots aquells nous clients del Compte online sense comissions que, a més de donar-se d’alta del compte, es facin amb una targeta de dèbit Aqua i facin la seva primera compra, tant en comerç físic com online, durant aquests dies.Aquesta promoció s’allargarà fins al pròxim divendres 4 de desembre a les 12 hores i la compra feta amb la targeta Aqua haurà de ser d’un import igual o superior amb 15 euros. Amb aquesta nova acció, BBVA pretén donar la benvinguda als nous clients que utilitzen la targeta Aqua, bonificant-los amb 15 euros en dues dates assenyalades en el calendari com són el Black Friday, que se celebra avui, i el Cyber Monday, el 30 de novembre.«En aquestes jornades, moltes persones optaran per a realitzar les seves compres a través d’Internet. Per això, ara més que mai, la seguretat guanya una gran importància i disposa d’una targeta com Aqua, que compleix amb totes les demandes dels clients i que, a més, reforça la seguretat és un gran avantatge», assegura Jorge Moreno López, el director de pagaments digitals de BBVA a Espanya.A mitjans d’octubre, BBVA va llençar una nova família de targetes pioneres a Espanya, Aqua, sense el número imprès de la targeta (PAN) ni la data de caducitat i amb un codi de verificació (CVV) dinàmic. Aquestes característiques reforcen la seguretat, tant en la seva versió digital com en la física i minimitzen qualsevol mena de frau.La targeta Aqua s’emet en plàstic reciclat, complint així amb l’objectiu de BBVA de reduir l’impacte mediambiental. BBVA ha estat la primera entitat a Espanya en distribuir targetes fabricades amb plàstic d’origen reciclat procedent de diferents indústries com l’embalatge, la impressió, l’automoció o les finestres.Aqua és compatible amb tots els sistemes de pagament mòbil que ofereix BBVA, com són el propi sistema del banc, Apple Pay (iOS), Samsung Pay o Google Pay (Android).