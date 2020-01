Ja es coneixen els guanyadors dels forfets de la Festa de la Neu

La cita, celebrada el passat dissabte a la plaça Corsini, va servir per crear sinergies entre Lleida i el Camp de Tarragona

Guanyadors

Juan Miguel Regimcós - 2 forfets Espot

Arantxa Arroita - 2 forfets Espot

Maite Duch Colet - 2 forfets Port Ainé

M. Rosa Morales Bigorra - 2 forfets Port Ainé

Josep Ma Bonet Ferran - 2 forfets Boí Taüll

Júlia Martin de Soto - 2 forfets Boí Taüll

Jaume Caudal - 2 forfets Tot Nòrdic

Cecilia García - 2 forfets Tot Nòrdic

Joan Saumell Martí - 2 forfets Port del Comte

Alfons Duat Noray - forfet de cap de setmana de Baqueira Beret

Ja es coneixen els guanyadors dels forfets per la temporada d’esquí 2020 de les estacions del Pirineu lleidatà. Els assistents a la Festa de la Neu del passat dissabte a la plaça Corsini de Tarragona van omplir una butlleta per entrar al sorteig.Els guanyadors han de venir a buscar el seu premi a les oficines del Diari Més (c/ Manuel de Falla, 12 baixos, Tarragona) a partir de dimecres 22 de gener. En horari d'oficina (de 9 a 14 hores i de 16 a 19, divendres tarda tancat).