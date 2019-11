Aquest diumenge, els resultats de les eleccions al Diari Més

Es podran consultar les dades de tots els municipis

Actualitzada 09/11/2019 a les 12:23

Com ja va fer en les darreres eleccions generals del passat abril, Diari Més oferirà a través del seu portal digital la informació detallada, dels resultats electorals, actualitzada a mesura que es vagin fent oficials.Diversos aplicatius a la portada de diarimes.com permetran conèixer com es van configurant els colors polítics al conjunt de l'Estat, així com els resultats a la demarcació de Tarragona. Un altre dels aplicatius permetrà fer una cerca per municipi per saber com s'ha tancat les votacions.De la mateixa manera, tota aquesta informació quedarà recollida en l'edició del Diari Més que es repartirà arreu del Camp de Tarragona.