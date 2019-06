Netflix publica un tràiler èpic per presentar la tercera temporada de 'Stranger Things'

Ross i Matt Duffer, han declarat que aquesta serà la temporada «més divertida», però també la «més terrorífica i intensa»

Actualitzada 21/06/2019 a les 19:49

Netflix ha publicat aquest divendres el tràiler final de presentació de la tercera temporada de l'exitosa Stranger Things. Eleven, Will, Dustin i Mike viuran una nova aventura que se situa a l'estiu de 1985 durant la celebració del 4 de juliol.Els creadors de la sèrie, Ross i Matt Duffer, han declarat que aquesta serà la temporada «més divertida», però també la «més terrorífica i intensa» que han fet mai. Tal com ha passat amb les temporades anteriors, els creadors s'han basat de films dels 80 i 90, reconeixent que alguns capítols estan inspirats en clàssics com 'La Cosa', 'Indiana Jones' o 'Jurassic Park' entre d'altres.Els nens de Hawkins ja han deixat de ser nens per convertir-se en adolescents, una etapa en les seves vides que es veurà influenciada pels esdeveniments que els van dur a conèixer Eleven. Com diu el tràiler: «Tu ens vas deixar entrar. I ara... Hauràs de deixar que ens quedem».