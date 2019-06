Nicholas Hoult es posa en la pell de Tolkien al biopic sobre el creador d''El senyor dels anells'

La premiada a Cannes 'Largo viaje hacia la noche' arriba aquest divendres als cinemes

Actualitzada 12/06/2019 a les 15:59

L'escriptor anglès J. R. R. Tolkien, creador de llibres com el 'Hobbit' o l'univers d''El senyor dels anells' arriba a la gran pantalla de la mà del biopic 'Tolkien', que s'endinsa en els seus anys de formació. L'actor Nicholas Hoult protagonitza aquesta pel·lícula dirigida per Dome Karukoski. Aquesta setmana també cal destacar l'estrena de la premiada a Cannes, la xinesa 'Largo viaje hacia la noche' dirigida per Gan Bi; el retorn de les aventures dels 'Men in black' amb Tessa Thompson, Chris Hemsworth i Liam Neeson i la pel·lícula francesa 'La biblioteca de los libros rechazados', de Rémi Bezançon, adaptació del best seller de l'escriptor, guionista i director David Foenkinos.La pel·lícula 'Tolkien' s'endinsa en els anys de formació de l'escriptor de la saga d''El senyor dels anells', en la seva recerca de l'amistat, l'amor i la inspiració artística en el grup d'inquiets estudiants del qual en forma part. En aquest context, esclata la Primera Guerra Mundial que amenaça en destrossar aquesta associació. Tot això inspiraria a Tolkien a escriure les seves novel·les més famoses.Tornen a la gran pantalla les aventures dels 'Men in black' en el film 'Men In Black International' amb nous actors protagonistes. En aquest cas, amb Tessa Thompson, Chris Hemsworth i Liam Neeson. En aquesta ocasió, hauran de protegir de nou la Terra i s'enfrontaran ara a una gran amenaça: hi ha un traïdor dins l'oraganització MIB.'Pequeño gran problema' és una comèdia dirigida per Tina Gordon. Poc abans de la presentació més important de la seva carrera professional, Jordan Sanders (Regina Hall), una poderosa i temperamental executiva coneguda pel seu fort caràcter es desperta en el cos del seu jo adolescent de 13 anys (Marsai Martin). Amb la seva resignada ajudant, April (Issa Rae), que es la única que sap que l'adolescent de 13 anys és en realitat la seva cap, haurà de trobar la forma de recuperar el seu cos adult abans de perdre una gran oportunitat de negoci.La cinta xinesa 'Largo viaje hacia la noche', premiada a'Un certain regard' a Cannes, dirigida per Gan Bi arriba a la gran pantalla. Luo Hongwu torna a Kaili, la seva ciutat natal, després d'escapar d'aquesta fa molts milions d'anys. Allí començarà a buscar a la dona que va estimar i que mai va aconseguir esborrar del seu cap. El seu nom era Wan Qiwen. La pel·lícula està protagonitzada per Tang Wei, Sylvia Chang, Meng Li, Huang Jue, Chen Yongzhong, Lee Hong-Chi i Luo Feiyang.La pel·lícula francesa 'La biblioteca de los libros rechazados', de Rémi Bezançon, és una adaptació del best seller de l'escriptor, guionista i director David Foenkinos i està protagonitzada pel guanyador del Premi César Fabrice Luchini, juntament a Camille Cottin i Alice Isaaz. La cinta va tenir una gran acollida de crítica i públic a França superant els 900.000 espectadors a taquilla. En un poble de la Bretanya, hi ha una peculiar biblioteca en la qual hi ha llibres rebutjats per les editorials. Una jove editora visita el lloc i descobreix una novel·la magistral escrita per Henri Pick, un cuiner d'una petita pizzeria que va morir. Segons la seva viuda, Pick mai va llegir un llibre i l'únic que va escriure en la seva vida va ser la llista de la compra.Una bomba explota en un cotxe de la Guàrdia Civil a prop de la illa de Mallorca i mata a dos agents el migdia del 30 de juliol del 2009. La policia activa la denominada 'Operación Jaula': cap mitjà de transport pot entrar ni sortir de la illa incloent les embarcacions privades. Aquest fet real, va servir a Marcos Cabotá per portar a terme una història de ficció, en el qual aquest atemptat tindrà conseqüències immediates en la trama de la cinta i en el destí dels seus personatges. 'La jaula' està protagonitzada per Xavi Nuñez, Antonia Payeras i Miguel Ángel Jiménez.'Kin' és una pel·lícula d'aventures dirigida per Jonathan Baker i Josh Baker. Eli (Myles Truitt) és un nen afroamericà de 14 anys que viu a Detroit amb el seu pare adoptiu Hal (Dennis Quaid), un compassiu vidu que percep que l'Eli està caient en el món de la delinqüència. Mentre explora un edifici abandonat, l'Eli es topa amb les restes d'un impacte d'un altre món. Entre les escombraries, troba una estranya caixa metàl·lica que s'emporta a casa i que activa sense voler.