«El premi a la millor app és un reconeixement i una forma de seguir millorant»

La consultora Forrester ha tornat a valorar l’aplicació de banca mòbil de BBVA com la millor d’Europa, donant-li la màxima puntuació

Actualitzada 12/06/2019 a les 10:19

—Sempre hi ha un marge de millora, malgrat que ens valorin amb una puntuació perfecta. Escoltem constantment el feedback dels clients, cosa que ens permet seguir incorporant funcions útils. Els clients són cada cop més exigents i treballem per a sorprendre’ls i donar resposta a les noves necessitats. L’objectiu és seguir oferint una experiència enriquida als nostres usuaris i seguir mostrant-los les oportunitats que existeixen en les seves finances.—La seguretat sempre ha estat una màxima per a BBVA i es percep quan s’utilitza l’aplicació. Forrester reconeix que l’aplicació és segura, amb tots els mètodes d’autenticació que els dispositius permeten avui en dia i que BBVA fa un tractament segur i responsable de la informació dels clients. A més, hem incorporat un mòdul de Seguretat i Privacitat, perquè sentin que tenen, en un únic punt, el control absolut. Cal sumar-hi que el banc fa un monitoratge de tots els moviments i l’app avisa a l’usuari si, per exemple, s’ha detectat un primer moviment en les targetes en una ubicació no habitual.—L’aplicació envia l’alerta i el client pot respondre si està de viatge o si no reconeix aquell moviment. Quan un client viatja a l’estranger, pot configurar el mode viatge, perquè el monitoratge no consideri els accessos fora d’Espanya com a perillosos.—Es pot restringir l’operativa de comptes, targetes i tots els productes d’estalvi, tot i que l’app es podrà consultar. Un cop activat l’accés en mode consulta, el client podrà modificar la clau d’accés per a garantir una millor seguretat. Si sospita que les seves claus no són segures, ell mateix pot restringir la seva operativa online des de Seguretat i Privacitat, a l’apartat Emergència.—Bconomy és l’eina que ofereix BBVA perquè els clients entenguin el dia a dia de les seves finances. Mesura l’evolució dels ingressos i despeses d’un client, el nivell d’estalvi, la despesa que destina a habitatge o l’endeutament. A més, es poden activar plans de millora. L’ús de Bconomy ha anat creixent des del seu llançament. Enguany, hem observat que una mitjana de gairebé dos milions de clients hi accedeix mensualment i que fins i tot ho fan en més d’una ocasió.—La gent gran està cada cop més habituada a utilitzar mòbils intel·ligents. Un cop perden la por és molt més fàcil que facin avenços en l’ús d’aplicacions com les del seu banc. Tenir por a perdre’s és normal el primer cop que s’usa, per això, l’app incorpora l’ajuda contextual, és a dir, ajuda rellevant i personalitzada per a cada usuari en funció del procés que estigui fent. Això humanitza l’app i les persones menys habituades a interactuar amb entorns digitals se senten més segures.—El secret és la forma de treballar i tenir una estratègia definida. El nostre focus és el client i el situem al centre. Això implica estar constantment pensant en millorar les eines i funcionalitats i llençar nous serveis que s’adaptin a les seves necessitats. I tot amb una metodologia de treball àgil que la consultora també ha valorat, amb equips multidisciplinaris que realitzen entregues trimestrals per a posar en mans dels clients el nombre més gran de serveis. Però seguirem treballant. El premi a la millor app no és només un reconeixement, sinó una forma de seguir millorant per a oferir la millor experiència als nostres clients.