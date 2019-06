El teu horòscop d'avui

2 de juny

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva capacitat física i mental estarà avui en màxim rendiment. Aprofita la situació per a realitzar tots els teus projectes. En lo financer bons guanys. La nit ofereix passió i sexe.No et deixis guiar pels teus impulsos i dogmatismes. En la jornada si actues amb diplomàcia ho aconseguiràs tot. En la parella hi haurà canvis importants. La deessa de la fortuna es presenta avui.La teva natural intuïció et salvarà d'un petit obstacle. Les relacions socials seran reeixides i és bon moment per a demanar recompenses o augments. Viatge feliç i retrobament sentimental.Les teves activitats laborals i socials augmentaran en aquesta jornada i seran molt beneficioses. Llança't a les noves aventures que la sort acompanya en tot. La teva imatge social creix i el teu poder igual.El teu rendiment serà màxim en aquest dia on els altres brindaran el seu suport a les teves iniciatives. Bon moment per a invertir en diners com en l'amor. Posa més atenció a la teva dieta i descans.Hauràs d'esforçar-te en el terreny social ja que avui t'observaran detingudament els superiors. Tingues calma i centra't en un assumpte, dóna-li temps al temps.Augmentaran les teves responsabilitats però també els teus guanys. És una bona jornada per a iniciar noves amistats a tots els nivells. Viatges feliços en els quals trauràs molta rendibilitat.Atenció als viatges que seran importants. No et deixis emportar per la impulsivitat en lo financer i sortiràs guanyant en tots els aspectes. Calma, cada cosa té el seu temps, fins i tot l'amor.Et veuràs en l'obligació de viatges i desplaçaments que seran molt rendibles. La teva intuïció t'ajudarà en tot, fins i tot amb un amor fugaç que deixarà petjada. Creix el teu magnetisme.Si algú et critica en la jornada no l'escotlis i deixa-ho passar. El temps et donarà la raó en tot. La parella es mostrarà apassionada. La sort i l'atzar et donaran una sorpresa.Hi haurà en la jornada trobades sorpresa i tots ells molt excitants. Aprofita per a resoldre vells assumptes ja que la sort t'acompanya. Amor pròxim que captivarà el teu cor.Notaràs a la parella una miqueta distant i freda. Lliura't més expressant el teu amor i obtindràs excel·lents resultats. La clau de la felicitat la tens tu. No t'acovardeixis i ves a per totes avui.