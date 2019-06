El teu horòscop d'avui

1 de juny

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

L'ambient exercirà certa tensió psicològica en la teva persona que potenciarà la necessitat de buscar una alternativa. Refugia't en la parella o els viatges. Relaxar-te serà el prioritari avui.Seria recomanable que t'allunyessis una mica del món i de la gent. No t'importi tornar-te una mica ermità. El teu cap necessita centrar-se una mica més. La nit prepara una sorpresa feliç.Està bé que meditis tot lo profundament que vulguis la situació, però no et passis en l'anàlisi o perdràs l'oportunitat de viure coses diferents. L'atzar de la teva part avui.Si tens parella és el dia dels extrems amb ella, o viuràs moments plens de passió i sexe o la batalla que serà de les que fan època. Sorpresa benèfica en lo social.Cura amb la teva impulsivitat en les relacions com en l'amor. El teu afany d'aventures i la teva innata versatilitat t'empenyerà a situacions incontrolables. Retrobament amb algú especial.Durant la jornada hauràs d'aprendre a repartir coses teves personals entre la gent que més t'estima. La parella demanarà aprofundiment i intimitat. Bon moment per a les inversions.La part social d'avui anirà carregada de responsabilitats, però no temis ja que arribaràs a tot i aportaràs excel·lents idees noves a companys i parella. Magnetisme sexual elevat.La teva vida de parella millorarà molt quan deixis més llibertat de moviment a la teva mitja taronja. No et creguis tan indispensable en tots els camps. Un nou romanç a les portes.Molta de cura en obrir la boca més del compte i ficant-te en assumptes que no et concerneixen. Dedica't a la teva tasca i avui no intentis abastar massa. Temprança en tot.T'alteraràs amb facilitat i pagarà els plats trencats qui menys culpa en té. Intenta controlar-te abans per no tenir que anar demanant perdó a tothom. Tindràs beneficis per l'atzar.La teva capacitat artística d'avui la plasmaràs amb facilitat ja que l'ambient t'afavorirà en la tasca creativa. Gaudeix amb tot i arribarà l'èxit. La teva imatge social està en alça, aprofita.Cura amb el que diguis o facis amb el sexe oposat. El que comuniquis avui es podrà interpretar malament i serà font de conflictes. Ull amb els flirtejos i les coses poc clares.