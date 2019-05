El teu horòscop d'avui

27 de maig

Actualitzada 24/05/2019 a les 19:44

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui no perdis en cap moment les esperances ja que qualsevol problema que sorgeixi se solucionarà sol. Mantingue't ferm en els teus objectius. La nit promet sexe i passió desenfrenada.Gran romanticisme tindran cadascuna de les teves expressions tant en societat com en la teva vida privada. Guanyaràs més amistats i despertaràs nous amors. El teu atractiu serà màxim.Hauràs de tractar assumptes materials d'interès i serà important que adoptis una actitud forta perquè els teus drets no siguin calcigats. En família tindràs tot l'enteniment necessari.Dedica't a les tasques que més t'agradin sol o acompanyat. Trobades sorprenents i agradables. Dia per a utilitzar-lo en tot allò que més t'agradi. La deessa de la Fortuna et somriurà.Estaràs necessitat de sortir per airejar-te i canviar de clima. Els viatges seran profitosos sobretot si els realitzes a llocs nous. L'amor i la sort estarà de la teva part tot el dia.Hi haurà despeses i desplaçaments que alteraran el teu estat anímic. Les reunions amb amics a última hora et trauran dels teus aclaparaments. Més paciència i guanyaràs. Canvis en la llar a millor.Encara que serà una jornada tranquil·la aquest tipus de calma no et satisfà molt i buscaràs el ficar-te en algun assumpte o aventura d'amor en la qual et divertiràs. La sort et beneficiarà.Avui demostraràs una vegada més els teus dots creatius juntament amb un autocontrol que augmentarà la teva imatge. Guanyaràs noves amistats. La nit promet.T'assabentaràs d'uns secrets que t'obriran els ulls en molt aspectes sobretot en el terreny professional o social. Avui no et convé dependre molt dels altres, avança pel teu compte.Relaxa't abans d'entrar a casa per a veure als teus. És millor que busquis algun tipus de distracció externa ja que els teus nervis estaran alterats, posa més calma. La nit et relaxarà.Atenció a les persones que avui t'envoltin, algú t'observa i t'està sentint d'una forma molt especial, contacta i oblidaràs problemes. El teu cor es mostrarà apassionat.No donis tantes voltes a la mateixa idea ni tractis d'aprofundir tant, les coses són com són i per més que vulguis no podràs canviar-les. Calma, gaudeix, llança't sense a per noves aventures.