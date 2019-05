El teu horòscop d'avui

26 de maig

Actualitzada 24/05/2019 a les 19:40

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Jornada propícia perquè trobis solució als problemes que es presentin. Avui la teva habilitat natural en saber estar t'aportarà l'èxit. Aprofita la bona ratxa.Arriben beneficis materials en les teves activitats, el teu sisè sentit et farà descobrir una bona oportunitat de negocis o inversió. En l'amor hi haurà sorpreses que et faran molt feliç.Creix la teva imatge social i això et brindarà la possibilitat d'avançar tant en lo professional com en lo íntim. Estàs despertant la passió en algú pròxim, obre bé els ulls.La jornada portarà beneficis en tot el que emprenguis. Bon moment perquè les teves idees cobrin cos i puguis materialitzar els teus desitjos. És el moment perquè aconsegueixis l'èxit.El dia es dividirà en dues parts diferenciades, en la primera les coses aniran lentes tot i la obstinació que hi posis. No t'intranquil·litzis, a partir de la tarda tot s'accelerarà al teu favor amb èxit.Arriben beneficis per tasques passades i és un dia on els teus desitjos es faran realitat. Tant en lo social com en lo íntim agafaràs embranzida i tindràs amplis beneficis. Confia més i avança.Encara que vegis que les coses es retarden no deixis d'insistir avui i mantingue't ferm i clar en els teus objectius. Fins i tot en l'amor podràs arribar a la plenitud si et lleves temors i dubtes. Més fermesa.Bon moment per a realitzar canvis sigui a la llar o a la teva activitat social. Tota situació nova t'aportarà beneficis i satisfaccions. Si condueixes tingues més cuidat amb les distraccions.Arriben novetats en l'àmbit financer, avui estàs en una bona ratxa que has d'aprofitar. Fins i tot l'atzar et donarà una sorpresa agradable. La nit t'ofereix ardents moments.S'anuncien canvis en la teva àrea social, això et portarà a modificar els teus plans i objectius. No temis per això, tot el que avui modifiquis serà per a bé i t'aportarà expansió i èxit.Avui la teva ment albergarà pensaments i records que et posaran molt sensible. El teu costat romàntic creixerà i tindràs tot al teu favor per a trobar l'amor o afermar el que tens.Notaràs que avui seràs el centre d'atenció de molts, el teu magnetisme sensual està creixent i atrauràs la mirada i la passió d'algú molt especial. Nit llarga i ardent.