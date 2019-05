El teu horòscop d'avui

20 de maig

Actualitzada 17/05/2019 a les 19:12

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva força energètica es farà més visible avui i demostraràs als altres totes les teves capacitats i poder, res et pararà cap a l'èxit. Arriben noves experiències amoroses molt excitants.És clar que les coses van més lentes del que deurien i això no és per culpa teva. No et desesperis, la nit et guarda una sorpresa ardent. A mesura que passi el dia estaràs més feliç.Avui la comunicació amb els altres serà una micadura però arribaràs a l'èxit per mitjà de la diplomàcia i el tacte. Utilitza la teva intuïció i veuràs que les coses es posen al teu favor, fins i tot en els amors.Et trobaràs molt positiu en tot, les circumstàncies ajudaran. És un dia en què tot el que emprenguis tindrà fàcil sortida i solució. Ves a per totes, els astres estan amb tu.Els teus reflexos i capacitat analítica es veuran reforçats ajudant-te a trobar fàcil solució al que es presenti. Arriben diners no esperats o la resolució d'una cosa pendent. Nit ardent.Serà una jornada que en principi costarà portar-la, aviat veuràs que les coses es posaran al teu favor i s'acceleraran els resultats positius en tot. Només has de confiar més en tu i avançar.Avui no et fiïs tant de les persones que et facin promeses a la lleugera, millor intenta arribar al final de les coses pel teu propi esforç. En l'amor equilibri i una nit que no oblidaràs.Serà en la llar i amb els teus on estaràs més a gust, la teva sensibilitat et farà guanyar l'amor i comprensió de tots. Els temes de l'atzar et donaran una sorpresa. Controla la dieta.Els teus instints passionals i el domini en els sentiments et farà caure en excessos amorosos als quals avui et veuràs inclinat. L'afany d'aventures no sortirà rendible, controla't més.Bona jornada per a avançar temes pendents. La teva energia serà òptima i et farà conquerir tot el que desitgis. Fins i tot en l'amor, si busques aventures, avui és el dia especial per a trobar-les.Creix la teva imatge social i d'ella podràs treure'n bon partit. En l'amor no serà menys, la teva mirada captivarà la passió d'algú pròxim. La nit promet erotisme i passió.Interessant jornada si has d'ampliar el teu cercle d'amistats o guanyar un nou amor. Els astres acompanyen tots els teus desitjos si apliques fermesa en la teva actitud. Confia més en els teus poders.