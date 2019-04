El teu horòscop d'avui

6 d'abril de 2019

Actualitzada 05/04/2019 a les 17:49

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Utilitza la diplomàcia o t’enfrontaràs fortament amb el sexe oposat. La teva sensibilitat serà ferida més d’una vegada. Vés amb compte en els viatges i relaxa la teua ment.Intenta ser avui més prudent a les teves accions i actes tant en el treball com en les teves relacions íntimes. No demanis més del que et correspon, els excessos els pagaràs car.La teva imaginació serà en aquesta jornada desbordant i la podràs aplicar amb summa facilitat i èxit en els teus treballs i assumptes domèstics. Canvis en amor i finances.Augmentaran les teves accions i contactes socials. Intenta evitar els enfrontaments i discussions. El teu magnetisme personal augmentarà. Passió molt a prop i ardent.No et deixis convèncer fàcilment pel que et diguin els nous coneguts i molt menys per les seves crítiques. Només en la parella trobaràs comprensió. Cuidat si has de deixar diners.Amistats i assumptes familiars cobraran en la jornada més importància. La teva parella et buscarà amb ansietat. En el financer hi haurà canvis molt positius. Sorpresa nocturna.Et sentiràs una mica nerviosa i et costarà bastant la comunicació amb els més pròxims. Busca activitats relaxants i mira més per la teva salut i equilibri. Cuida la dieta i els excessos.La teva capacitat de magnetisme amorós s’activarà en la jornada de gran forma. Et serà molt fàcil captivar a qui desitgis. Vigila amb els gelos que despertaràs en d’altres.No et deixis portar-ne avui pels guanys fàcils i mira més pels teus interessos financers. Avui l’atzar no està del teu costat, en l’amor tens totes a favor. Magnetitzaràs sol amb la mirada.Tant en la teva vida privada com en la social i laboral passaran avui canvis importants. Intenta mantenir-te tranquil o perdràs bones opcions. Vigila més el teu pes i la dieta diària.Els llaços afectius casolans augmentaran en la jornada on seràs el centre d’atenció de molts. Naixerà una nova amistat molt profunda. Bo per a inversions i viatges.En la jornada hi haurà interessants novetats en la teva àrea financera. Creixeran els teus ingressos i hi haurà inversions. L’amor continua sent a prop, algú t’observa amb ulls apassionats.