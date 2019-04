Shazam, un superheroi viral

Un nou superheroi arriba a les pantalles per «abraçar» les xarxes socials i demostrar que fins un noi de catorze anys pot tenir poders

Actualitzada 03/04/2019 a les 15:46

En una època en la qual qualsevol succés és radiografiat per un telèfon mòbil i en la qual el terme viral inunda els mitjans de comunicació, un nou superheroi, de nom Shazam, arriba a les pantalles per «abraçar» les xarxes socials i demostrar que fins un noi de catorze anys pot tenir poders.La pel·lícula explica la història de Billy Batson, un adolescent a qui li és concedit el poder de transformar-se en un home adult amb superpoders amb tan sols pronunciar la paraula 'Shazam'.Aquest adult és interpretat per Zachary Levi, que va ressaltar en declaracions a Efe la innovació de presentar un personatge «diferent» en unir un adolescent amb un adult.«És un nen de catorze anys a qui un mag li dóna l'habilitat màgica de convertir-se en superheroi dient una paraula. Ja és diferent de qualsevol altre superheroi que conec. És un noi de catorze anys amb l'aparença d'un home gran, però continua sent un xaval, la qual cosa implica que hi haurà un munt d'humor en la història», va explicar Levi.L'interpret va opinar que encara que no estan «inventat la roda», sí estan sotmetent a la gent a una «nova visió» del gènere de superherois fins ara mai vista.També hi va reflexionar l'actor britànic Mark Strong, que dóna vida a l'antagonista de la pel·lícula i enemic de Shazam, el doctor Thaddeus Sivana.«La ironia és que el noi que ve d'una família benestant se'n va al costat fosc i el que és orfe i es va criar sense una mare és el bo. Aquestes pel·lícules estan fetes per enfrontar el bé i al mal, totes les altres coses són secundàries. És l'important, la lluita del bé i el mal i la moral que hi ha darrere d'això», va dir Strong, que en el passat va interpretar Sinistre al film 'Llanterna Verda'.«Si crees un malvat massa intel·ligent, de vegades no funciona. Per exemple, recordo que a la gent no li va agradar el dolent de Llanterna Verda, era molt intens. No pots fer-los gaire inusuals i, si ho fas, has d'aconseguir una balança amb el superheroi. L'intel·ligent, valent o divertit que el malvat sigui, el superheroi ha de ser-ho també», va agregar.Dins d'aquesta història típica, la crítica es filtra entre les escletxes de cada combat o moment èpic, i és allà quan s'observa la necessitat que existeixi un home fantàstic, ja que la gent, en comptes d'ajudar, bada amb els seus telèfons mòbil.«És el que fan els nens, si el que passa a la pel·lícula passés al món real tots estaríem gravant-lo i pujant-lo a Youtube», va assegurar Levi.«És el que succeeix en el món actual, la gent està més preocupada per pujar coses a Instagram o Twitter que per viure el moment. Shazam abraça aquestes xarxes socials, vol aconseguir 'm'agrades' i tornar-se viral perquè això és el que faria un nen», va afegir el director, David Sandberg, qui es va inspirar en pel·lícules com 'Los Cazafantasmas' i els 'Goonies'.Com ve sent ja habitual a les cintes de superherois, a certa crítica social s'uneix l'humor com a fil acompanyant de l'argument.Sent la pel·lícula molt conscient de si mateixa i sense arribar a constituir una paròdia de la resta de superherois, els acudits i l'humor dirigit a un públic adolescent «innoven» dins d'un gènere tan gastat com és el de les capes, els vestits ajustats i la capacitat de volar.«L'humor és una innovació. Té poders que no sap que té i, a més, en els dolents sempre hi ha espai per a la innovació. El problema és que la feina és ser l'oposat del superheroi», va assenyalar Strong, que el seu paper en Llanterna Verda el va ajudar a assimilar millor el seu rol a Shazam!.'Shazam!' s'estrena a nivell mundial el proper 5 d'abril dins de l'univers estès de DC.