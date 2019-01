Aquesta tercera entrega promet recuperar-se de la patacada de la segona temporada

Actualitzada 23/01/2019 a les 15:37

El passat 14 de gener l'HBO i Movistar+ van estrenar els dos primers capítols de la tercera temporada de True Detective. La nova entrega de Nic Pizzolato està protagonitzada per l'oscaritzat Mahershala Ali, acompanyat de Stephen Dorff i Carmen Ejogo, i promet recuperar-se de la patacada de la segona temporada.True Detective és una sèrie antològica (cada temporada té una trama diferent) que es va estrenar el 12 de gener de l'any 2014 i va ser protagonitzada per Matthew McConaughey i Woody Harrelson. Una primera entrega que va tenir un èxit rotund, tant per l'audiència com per la crítica, convertint-se en una de les sèries de l'any. Però va tocar fons durant l'emissió de la segona temporada, estrenada el 21 de juny de l'any 2015 i protagonitzada per Colin Farrell. En part va fracassar perquè les expectatives eren molt altes, però també perquè es va renunciar a la fórmula de l'èxit de la primera temporada i la nova entrega no va convèncer ni a la mateixa HBO, que va decidir interrompre el projecte, i donar-li unes vacances a Pizzolato per tal que encarés una tercera temporada i es reconciliés amb l'essència que el va portar a l'èxit.Per aquest motiu hi havia molts ulls pendents de l'estrena d'aquesta tercera temporada i, de moment, ens ha convençut a nosaltres i als internautes.Aquesta tercera temporada torna a utilitzar localitzacions i contexts socials que retraten l'Amèrica del Nord més profunda, en aquest cas a West Finger, Arkansas. Tot comença quan dos germans de 10 i 12 anys desapareixen un 7 de novembre de 1980, el mateix dia que mor Steve McQueen, els detectius Wayne Hays (Mahershala Ali) i el seu company Roland West (Stephen Dorff) seràn els encarregats de resoldre el misteri. Es tracta d'una història de passat i present, dividida en tres línies temporals, una l'any 1980, quan s'inicia el cas, una altra situada una dècada després, quan apareixen nous detalls i el cas és reobert, i una tercera línia temporal situada 35 anys després del succés, quan el detectiu Wayne Hays és entrevistat en un programa televisiu que repassa els successos més mediàtics dels Estats Units.Les diferents línies temporals, l'atmosfera en la qual succeeix l'història, la contraposició de dos detectius amb una personalitat clarament oposada, inclús l'estètica pacient d'algunes seqüències (viatges amb cotxe, paisatges degradats, el tipus de plans) fa que aquesta nova entrega ens recordi molt a la història de Rust Cohle (Matthew McConaughey) i Marty Hart (Woody Harrelson) de la primera temporada. Una aposta segura. Encara més segura si aquest drama criminal permet a un actor com Mahershala Ali explorar les diferents emocions d'un detectiu al qual acompanyem durant diferents etapes vitals.La gran pregunta que ens fem és: tornarà Rust Cohle? Matthew McConaughey ha declarat que troba a faltar al personatge, i si tornés a aparèixer, seria un gest de complicitat als fans de la sèrie després de la decepció de la segona temporada.