Tot va començar quan els ànecs van abandonar a Tony Soprano

Després de veure la primera temporada de 'The Sopranos' hem fet una breu crítica per convèncer i enganxar-te a la mare de totes les sèries

Actualitzada 16/01/2019 a les 21:30

Durant aquestes setmanes segurament has sentit a parlar molt de The Sopranos, una sèrie estrenada l'any 1999 per l'HBO i que per molts és la millor sèrie de la història. N'has sentit a parlar molt perquè el passat 10 de gener va fer 20 anys que Tony Soprano apareixia a la consulta de la doctora Melfi per primera vegada, i perquè la seva preqüela The Many Saints of Newark comença a agafar forma. Nosaltres feia temps que escoltàvem i llegíem coses (totes bones) sobre The Sopranos i no havíem trobat el moment idoni per començar-la. Una sèrie ja finalitzada de 6 temporades, dividides en 86 capítols, l'has d'agafar amb ganes. Finalment ens hem deixat endur per la corrent i després de veure la primera temporada de la sèrie, tenim quelcom interessant a dir.La sèrie va ser creada l'any 1999 per David Chase i va guanyar nombrosos premis, entre ells 21 Emmy Awards i 5 Golden Globes. Durant aquella època va destacar, sobretot, per oferir una ficció d'alta qualitat en una producció destinada a la televisió. Va ser especialment reconeguda per la magnífica interpretació dels actors principals, per l'evolució dels personatges i pel seu guió. Molts consideren que la seva popularitat va aconseguir obrir les portes de l'èxit a altres sèries de ficció.Una de les primeres coses que ens va cridar l'atenció és la capçalera amb la cançó Woke Up This Morning del grup Alabama 3, tota una declaració d'intencions. Un tema que encaixa a la perfecció amb la imatge de Tony Soprano (James Gandolfini), conduint i fumant-se un puro amb el braç a la finestra. Un mafiós amb classe.La història comença amb Tony Soprano a la consulta de la psiquiatra Jennifer Melfi (Lorraine Bracco), una situació interessant pel fet que el senyor Soprano és un dels capos de la màfia italoamericana de New Jersey, patriarca de la família Soprano, qui ha d'ometre a la doctora Melfi la seva situació 'professional' per tal que ella mantingui el secret professional. Tony ha patit diversos atacs d'ansietat i decideix visitar-la per posar-hi remei. Definitivament, en pocs capítols podràs veure com la relació entre aquests dos personatges es converteix en una mescla entre humor i quelcom pertorbador.A partir d'aquí la sèrie narra els afers de la màfia i sobretot de la família, introduint personatges que formen part de l'entramat que dirigeixen els Soprano. Uns personatges que creen expectació per si mateixos, no cal que es presenti un problema per tal d'enganxar-te al següent episodi, el vols veure perquè tens ganes de veure l'absurd dels personatges com Paulie Gualtieri (Tony Sirico), Silvio Dante (Steven Van Zandt) o Christopher Moltisanti (Michael Imperioli), o com evoluciona el catolicisme irracional de la dona de Tony Soprano, Carmela Soprano (Edie Falco).I finalment els ànecs. No sabem com acaba la sèrie, i segurament els que l'hagin vist ara riuran, però els ànecs de Tony Soprano van desaparèixer i David Chase va convertir aquest abandonament en una gran tragèdia. No sabem si tornaran, hem evitat tota classe de spoilers per tal de gaudir de la sèrie, però ara sabem que tot va començar quan els ànecs van abandonar a Tony Soprano.