Les quatre estrenes més esperades d'aquest 2019

Les quatre estrenes que han provocat que els més serièfils s'hagin passat l'any 2018 mossegant-se les ungles

Actualitzada 09/01/2019 a les 19:23

True Detective (HBO)

Big Little Lies (HBO)

Stranger Things (Netflix)

Game of Thrones (HBO i Movistar+)

Fem un repàs a les noves temporades de les quatre grans sèries que s'estrenaran aquest 2019. Quatre estrenes que portaran cua, i que han provocat que els més serièfils s'hagin passat l'any 2018 mossegant-se les ungles.La sèrie de Nic Pizzolatto torna a l'HBO el proper dilluns 14 de gener. Després de l'èxit de la primera entrega, magníficament protagonitzada per Matthew McConaughey i Woody Harrelson, els amants de les històries sobre crims i detectius estan expectants, tenint en compte que la segona temporada va ser durament criticada. Sembla que Pizzolatto es va prendre un temps de reflexió, i aquesta tercera entrega, protagonitzada per Mahershala Ali (guanyador d'un Oscar pel seu paper a Moonlight) ha generat moltes expectatives.L'acció se situarà a les muntanyes d'Ozarks, Missouri, i comptarà amb els ingredients que van fer triomfar la primera temporada: un crim misteriós amb tints satànics i diverses línies temporals. La gran pregunta per aquesta entrega és: tornarem a veure al detectiu Rust Cohle? Matthew McConaughey ha declarat en diverses entrevistes que troba a faltar al personatge i que ha parlat alguna vegada amb Pizzolatto del seu retorn. Si la cosa va arribar a bon port, ho sabrem a partir del dilluns vinent.Després de l'èxit, l'any 2017, d'una sèrie protagonitzada per actrius com Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley i Zoe Kravitz, en aquesta segona temporada s'ha sumat al projecte ni més ni menys que la gran Meryl Streep. El rodatge es va iniciar el març de 2018 i va finalitzar a l'agost, i tot i no tenir data oficial de l'estrena, Nicole Kidman (productora del projecte juntament amb Witherspoon) va declarar en una entrevista a la CNN que, probablement, Big Little Lies s'estrenaria durant el mes de juny.(ALERTA SPOILER) En aquesta nova entrega Meryl Streep interpretarà a la mare de Perry (Alexander Skarsgård), qui voldrà saber què va passar amb el seu fill. La magnífica interpretació de Skarsgård en la primera temporada podria fer que tornés a aparèixer en forma de flashback. De moment, tot el que sabem és que la temporada constarà de set capítols de 50 minuts cadascun.Sembla que els germans Duffer volen estirar el fenomen d'aquesta sèrie de ciència-ficció que es va estrenar l'any 2016. La tercera temporada veurà la llum el 4 de juliol i tal com ha confirmat Matt Duffer, els fets passaran un any després dels successos ocorreguts al final de la segona temporada. Es tracta d'un salt temporal necessari, Millie Bobby Brown i els seus companys de repartiment es van fent grans.El que sabem, de moment, és que la història tindrà lloc a l'estiu, coincidint amb la data de l'estrena, igual que es va fer amb la segona temporada que es va estrenar per Halloween. Sabem també que els germans Duffer deixaràn a Will (Noah Schnapp) descansar una mica i no el tornaran als inferns, que hi haurà més trames d'amor adolescent, segurament entre Eleven (Millie Bobby Brown) i Mike (Finn Wolfhard), i que una de les principals influències d'aquesta tercera entrega han estat les pel·lícules de Regreso al Futuro.Segurament és la gran estrena d'aquest 2019, els últims sis capítols de l'obra de George R.R. Martin veuran la llum el mes d'abril i paralitzaran el món. Com que aquesta sèrie s'ha convertit en una sèrie de culte, serem molt curosos a l'hora de parlar-ne per tal d'evitar crear falses expectatives i deixar als fans gaudir de cada minut sense haver 'contaminat' prèviament el gran desenllaç de la saga.De moment podem confirmar que els capítols tindran més de 45-50 minuts de metratge, i que l'últim tindrà una durada d'aproximadament 90 minuts. També s'especula amb la possibilitat que cadascun tingui 80 minuts de durada. Així i tot, insuficients per saciar les ganes de Game of Thrones als serièfils, per aquest motiu l'HBO ja està treballant en la preqüela de l'univers de Westeros.