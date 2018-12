Cinc sèries per fer una marató durant aquestes festes

Si ets d'aquelles persones que segueix la premissa «Un capítol més i paro», t'oferim 5 possibilitats per no abandonar el sofà

Actualitzada 19/12/2018 a les 20:52

Dark (Netflix)

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (Netflix)

The Night Of (HBO)



The Young Pope (HBO)

11.22.63 (Movistar)

S'acosten les festes nadalenques, un motiu més que suficient per fer una marató serièfil, tot i que realment trobar excuses per veure una sèrie és una tasca fàcil. Per aquest motiu, des de Diari Més, hem creat una llista de cinc sèries amb les quals pots trobar l'excusa perfecta per quedar-te al sofà i evitar el fred.Si formes part de l'exèrcit de fans de Stranger Things, aquesta sèrie t'ajudarà a combatre la síndrome d'abstinència mentre esperes la tercera temporada d'Eleven i companyia. I t'avisem: la xarxa està plagada d'usuaris que opinen que Dark és millor que la creació dels germans Duffer.Dark narra la desaparició de dos nens a Widen, un petit poble d'Alemanya. Els habitants del poble intentaran resoldre el misteri mentre es veuen embolicats en una experiència sobrenatural, en la qual apareix una connexió entre els fets actuals i diversos successos ocorreguts l'any 1986.Es tracta de la segona temporada de l'aclamada American Crime Story. Si tens ganes de veure una sèrie amb grans intèrprets, no te la pots perdre. Destaquem sobretot el paper de l'actriu espanyola Penélope Cruz interpretant magníficament a Donatella Versace, i el de l'actor Darren Criss que interpreta l'assassí en sèrie Andrew Cunanan. Ah! També apareix Ricky Martin interpretant un personatge clau, però preferim no valorar la seva interpretació.La sinopsi és clara, tracta l'assassinat del dissenyador Gianni Versace, però els creadors de la sèrie utilitzen el crim per parlar sobre Cunanan, l'assassí, i la profunda i complexa homofòbia estructural que vivia la societat nord-americana en aquella època (recorda el famós don't ask, don't tell). L'estructura no lineal en la qual es tracta l'assassinat de Versace agradarà molt als fanàtics dels guions curosos.Una de les minisèries més aplaudides per la crítica, i igual que el seu protagonista Nasir Khan (Riz Ahmed), la sèrie es va convertint en un monstre que deixa a l'espectador pendent de què passarà en el següent episodi. Si, en certa manera, és una d'aquelles sèries en les quals penses «Un capítol més i paro». Si t'agrada el cine de Martin Scorsese, trobaràs certs paral·lelismes entre la sèrie i el film Malas Calles.The Night Of parla com un jove d'origen pakistanès es veu involucrat en el brutal assassinat d'una noia blanca. Ell és un fill exemplar, una mica ingenu, de pares humils, de pares migrants, motiu més que suficient per acabar convertint-se en una presa fàcil per la premsa i per la societat nord-americana, i encara més pel seu advocat, interpretat per John Turturro.L'actor Jude Law interpreta el Papa Pius XIII, un Papa jove i retrògrad, i tal com el director Paolo Sorrentino ens fa saber a través de la Banda Sonora: He's Sexy and He Knows It. Aquest projecte s'assembla més a una pel·lícula de 10 hores, que no pas una sèrie de televisió.Jude Law es posa a la pell de Lenny Belardo, el primer pontífex de menys de 50 anys, un Papa jove que prendrà decisions que faran tremolar els fonaments del Vaticà. Es tracta d'una obra que explora les intimitats més fosques del Vaticà. La mà de Sorrentino la converteix en un treball amb una fotografia excel·lent.No podia faltar una producció de J.J. Abrams en aquest llistat. Tot i que no som experts en la història dels Estats Units, 11.22.63 és una sèrie molt entretinguda que transporta a l'espectador en el moment en el qual el somni d'una societat idíl·lica nord-americana es trenca amb l'assassinat de Kennedy. Basada en la novel·la de l'escriptor Stephen King, ens explica la història d'un professor, interpretat per James Franco, que viatja en el temps per evitar l'assassinat del president nord-americà John F. Kennedy.La sèrie planteja una qüestió principal, com podria haver afectat al món si l'assassinat del president no s'hagués comès? I en un format més global, planteja com els canvis en el passat podrien alterar la realitat que coneixem.