«Pràctic, econòmic i sostenible»

Són molts els tarragonins que treballen a Barcelona que agafen el tren cada dia pel preu, la possibilitat d’aprofitar el temps i el fet de ser respectuós amb el medi ambient

Actualitzada 14/12/2018 a les 14:21

L’accés al centre, més fàcil

Treballar o distreure’s

Econòmic, segur i sostenible

La proximitat entre el Camp de Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona fa que siguin moltes les persones de la demarcació que hagin apostat per viure a les comarques tarragonines i treballar a la Ciutat Comtal. Totes les persones que s’han trobat o es troben en aquesta situació s’han hagut de plantejar una decisió important: «Com em desplaço de casa a la feina?».Les opcions principals són tres: cotxe, tren i autobús. Cadascuna d’elles té, òbviament, avantatges i inconvenients que fan que cada usuari es decanti finalment per l’opció que millor s’ajusti a les seves necessitats i preferències. En aquest sentit, cal destacar que són diversos els motius pels quals un gran nombre de persones han convertit el tren en el seu mitjà de transport per anar cap a la feina.Aquest és el cas de la Gemma Roig i de la seva parella, en Roger. Ambdós treballen a Barcelona ciutat però viuen a Altafulla. «Vam valorar anar-hi amb cotxe o amb bus, però per nosaltres el primordial és el temps, així que vam decidir optar pel tren», explica la Gemma. Pel que fa al cotxe, aquesta altafullenca comenta que «arribar a Barcelona en cotxe és ràpid i senzill, però de l’entrada de Barcelona als nostres llocs de treball és un caos perquè coincideix amb l’hora punta». I afegeix: «trigues la mateixa estona d’Altafulla a l’entrada de Barcelona que de l’entrada de Barcelona al centre de la ciutat».Les complicacions per accedir al centre de la Ciutat Comtal a causa de l’aglomeració de trànsit han estat un dels motius principals pels quals Laia Agustín agafa també cada dia el tren per anar a treballar. Ella viu a Segur de Calafell i afirma que l’altra opció que té seria anar-hi en cotxe «però aparcar al centre, que és on treballo, és impossible».Un altre de factors que fa que molts usuaris es decantin pel tren en els seus desplaçaments diaris cap a Barcelona és el fer de poder aprofitar l’estona que dura el trajecte per fer treballar o distreure’s.La Yasmina Mirassou va i ve cada dia des de Tarragona fins a la capital també per motius laborals i destaca justament aquest aspecte: «Viatjar en tren et permet fer altres coses com llegir, descansar o en el meu cas menjar, cosa que si condueixes, és impossible». Aquest argument el comparteix totalment la Laia Agustín. I és que per a ella el tren suposa «la comoditat de viatjar durant una hora podent aprofitar el temps fent altres coses, sense estar pendent de la carretera».En una línia molt similar, la Gemma Roig explica que aquest va ser un dels motius determinants per decidir-se per aquest mitjà de transport. «Al tren, tant la meva parella com jo podem treballar amb l’ordinador i fer feina. Ens permet tenir tota una hora més que al cotxe només la destinaríem a conduir. Per nosaltres aquest aspecte ha estat clau a l’hora d’apostar pel tren».«Econòmicament és molt més viable el tren que el cotxe», afirma Laia Agustín. I és que no només són els costos directes del trajecte en vehicle, com el combustible o els peatges, sinó que també se li ha d’afegir el cost que té aparcar al centre de Barcelona.Yasmina Mirassou també és d’aquest parer. Ella va valorar la possibilitat de viatjar de Tarragona a Barcelona en bus però explica que «és més car i hi ha menys freqüència en els autobusos directes, ja que la majoria passen primer per l’aeroport, cosa que allarga molt el trajecte. De fet, són tan pocs els busos directes que és molt difícil que coincideixin amb el teu horari».Mirassou afegeix un altre punt que en el seu cas ha estat important a l’hora d’utilitzar el ferrocarril respecte del cotxe propi: la seguretat. «El cotxe no em dona la mateixa seguretat que el tren. A la carretera pots patir un accident, i més tenint en compte que es tracta d’un trajecte llarg i que al final del dia, després de treballar estàs cansat».«Si ho comparo amb el cotxe, em resulta més econòmic i a més, contamina menys, cosa que per a mi també és important», comenta la tarragonina. El fet de ser un mitjà de transport més respectuós amb el medi ambient és un dels avantatges que Laia Agustín destaca del tren. També ho fa Gemma Roig: «Per nosaltres és important ser sostenibles i el tren és l’opció que ho és més».Si bé aquestes són les experiències personals d’aquestes tres usuàries, el cert és que són uns arguments compartits per la majoria d’usuaris. Cal destacar que enguany la línia de ferrocarril regional Tarragona - Barcelona ha tingut 850.000 usuaris, als quals s’han de sumar 110.000 que han viatjat amb Alta Velocitat des de l’Estació del Camp i els 400.000 més que han agafat la línia Reus - Barcelona. Les xifres mostres l’acceptació d’aquest transport a l’hora de viatjar cap a la capital.Gemma Roig, Laia Agustín i Yasmina Mirassou coincideixen en el fet que els horaris i la freqüència dels trens, especialment en hora punta, es podrien millorar i que de vegades el tren va força carregat, cosa que fa que alguns viatgers hagin de fer el seu trajecte dempeus. Combois amb més capacitat o més trens en hora punta són, per aquestes tres usuàries, una possible solució a aquests inconvenients que farien del ferrocarril un «molt bon mitjà de transport».