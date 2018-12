Una parella servirà un sopar de Nadal fet només amb carn d'animals atropellats

El menú inclou carn de cérvols, faisans, conills i teixons, tots trobats morts després de ser atropellats

Actualitzada 12/12/2018 a les 21:35

Després d’un any recorrent les carreteres a la recerca d’animals morts, Jim Alexander i la seva xicota Betina Bradshaw serviran un sopar nadalenc compost de carn dels prop de 50 cadàvers que han trobat, segons que explica en la seva edició d'avui el diari 20 minutos.El menú inclou carn de cérvols, faisans, conills i fins i tot teixons, tots trobats morts en carreteres i camins després d’haver estat atropellats. Jim va començar a menjar carn d’aquesta forma per raons ambientals, amb la intenció de reduir el malbaratament d’aliments, encara que la família de la seva parella el considera «un assassí en sèrie».«Ho faig perquè no puc suportar veure el malbaratament de la vida. En portar-me als animals a casa i menjar-me’ls, almenys estic reduint aquest impacte de l’ésser humà», explica en declaracions recollides pel mitjà digital Metro. A més, Jim aprofita la seva passió per passejar per recollir bolets i herbes als boscos, així pren tot el que necessita per cuinar. «Només vaig a la botiga a buscar coses que no puc trobar en la naturalesa, com la pasta de dents o gel de dutxa,» assegura. Jim explica que va aprendre a trobar menjar en la seva infantesa, ja que es va criar en una granja a l’antiga Txecoslovàquia: «Érem molt rurals, el tipus de persones que mai no anaven als supermercats», explica.»Algunas vegades la policia s’ha parat al meu costat quan m’ha vist recollir un cadàver de la carretera i pujar-lo a la meva camioneta», explica. «Em miren una mica estrany quan els dic per què ho faig, però no estic fent res de dolent, així que de vegades fins i tot m’han ajudat.» A la seva parella, Betina, li va costar una mica adequar-se a aquesta manera de menjar i veure com el seu nuvi entrava a casa amb un cérvol mort. Va ser un procés gradual al qual ara ja està acostumada.