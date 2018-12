Va ser denunciat per la Guàrdia Civil al municipi de O Porriño

Segons explica en la seva edició d'avui La Voz de Galicia, un veí de la localitat d'O Porriño, sense permís de conduir (perquè va perdre tots els punts), ha estat interceptat al volant d'un tractor, que no tenia l'assegurança obligatòria, ni havia passat la inspecció tècnica i ni tan sols tenia llums.El jove, de 32 anys d'edat, circulava amb aquest vehicle per una carretera local del municipi d'O Porriño a l'altura de la parròquia de Torneiros.El conductor va donar positiu a més en les proves de drogues, concretament en cànnabis i cocaïna. Tràfic va immobilitzar el tractor i va engegar les corresponents denúncies administratives. Aquesta actuació s'emmarca en el pla que la Guàrdia Civil va engegar al novembre per reduir els sinistres en els quals estan involucrats aquest tipus de vehicles agrícoles.