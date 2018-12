Sobre 'Homecoming', la sèrie que enamora als més cinèfils

Es tracta del nou treball de Sam Esmail (Mr. Robot) protagonitzat per l'oscaritzada Julia Roberts

El passat 2 de novembre es va estrenar a la plataforma Amazon Prime Video la nova creació de Sam Esmail, Homecoming, protagonitzada per l'oscaritzada Julia Roberts. Una sèrie que recomanem enèrgicament, no només per la tirada de poder veure en acció en la 'petita pantalla' a Julia Roberts, també per la història, però sobretot, per la qualitat estètica dels plans panoràmics i la clau psicològica en la composició de cada enquadrament que crea a l'espectador una sensació de claustrofòbia.Plans hipnòtics, una simetria encisadora en els enquadraments, moviments de càmera que atrapen a l'espectador, una paleta de colors precisa i molt acurada... Sam Esmail ens va robar el cor amb Mr. Robot, estrenada l'any 2015 per USA Network i magníficament protagonitzada per Rami Malek (l'actor que interpreta a Freddie Mercury en l'exitosa pel·lícula Bohemian Rhapsody), i aquesta estètica es repeteix, potser de manera més serena, a Homecoming. El director confirma que les seves obres tenen un tractament audiovisual d'autor, de fet, si li dónes una oportunitat a la sèrie, els plans seqüència (la càmera no deixa de rodar durant un temps bastant dilatat) inicials et faran saber que estàs mirant quelcom diferent.La dissenyadora de producció Anastasia White (Moonrise Kingdom i Mr. Robot) va convertir el set de rodatge en el pati d'escola de Sam Esmail. Per tal que el director pogués lluir-se va construir un plató de tres plantes sense sostre. I no es tracta d'una excentricitat. Quan veus, en el primer episodi, a Heidi (Julia Roberts) caminant per les instal·lacions on treballa mentre la càmera la segueix en un pla zenital (aquell en què la càmera se situa totalment perpendicular al terra), t'adones, si ets cinèfil o serièfil, que el que estàs veient et quedarà gravat al cap.Però quina és la sinopsi de Homecoming? Dividida en deu capítols de 30 minuts, aquest thriller psicològic té com a leitmotiv el misteri. Heidi Bergman (Julia Roberts) és una terapeuta que forma part d'un programa social en el qual ajuda a soldats que pateixen estrès posttraumàtic a readaptar-se la seva vida com a civils. En una d'aquestes teràpies coneix a Walter Cruz (Stephan James). Quatre anys més tard, Heidi treballa com a cambrera en una petita cafeteria i porta una vida normal sense recordar res de Walter Cruz. Thomas Carrasco (Shea Whigham), qui treballa al Departament de Defensa intentarà descobrir els motius d'aquest sensesentit.Aquestes dues línies temporals es veuen reflectides en la fotografia de la sèrie, els plans panoràmics corresponen a la primera part de la història situada l'any 2018, i mentre Carrasco intenta esbrinar què va passar amb Heidi, durant el transcurs de 2022, les imatges tenen un format vertical. Tota una declaració d'intencions.I si decideixes donar-li una oportunitat a la sèrie per Julia Roberts, has de saber que amb 51 anys, i havent guanyat un Oscar com a Millor Actriu, tres Golden Globes, un BAFTA i un premi del Screen Actors Guild Awards, la seva interpretació a Homecoming és impecable. Va acceptar el repte, va saber escollir, va saber esperar un bon projecte, i ho ha clavat. Un paper que l'ha dut a ser nominada en la categoria de Millor Actriu dels Golden Globe 2019. Uns premis que també han tingut en compte l'enorme interpretació de Stephan James, nominat en la categoria de Millor Actor de Drama, i a la sèrie de Sam Esmail en la categoria de Millor Sèrie.Per tot això i més, la crítica i l'audiència són unànimes i situen Homecoming com una de les millors sèries de l'any. I per aquest motiu te la recomanem encara més energèticament del que hem fet en el primer paràgraf d'aquesta petita crònica. Ah! I també perquè Julia Roberts s'ha compromès a una segona temporada.