Un estudiant perd els dos peus en intentar fer-se un selfie amb el tren en moviment

Actualitzada 12/10/2018 a les 21:03

El passat 6 d'octubre, Eduardo N., un estudiant mexicà de fotografia de 25 anys perdia els peus després d'intentar fer-se un selfie, un greu accident que va ser a punt de costar-li la vida, segons informa 20minutos.es.El jove es trobava caminant per les vies a la delegació Miguel Hidalgo, a la Ciutat de Mèxic quan va veure que un tren s'acostava. Com el comboi anava molt lent, va decidir pujar al sostre d'aquest per l'escala d'un dels vagons i aprofitar el moment per fer unes fotografies.Una vegada a dalt, se li va ocórrer prendre's un selfie, però l'estudiant va perdre l'equilibri i va caure del tren, per la qual cosa aquest va passar per sobre dels seus peus, a l'altura del turmell. En escoltar els crits del jove, diversos agents de la Secretaria de Seguretat Pública van acudir per socórrer-li i van cridar als serveis sanitaris, que, després d'atendre a Eduardo en el lloc dels fets, el van portar a l'Hospital Rubén Leñero on va ser operat per amputar-li tots dos peus.