Com descobrir si et roben el Wifi

Si internet et funciona més lent potser és que algú ha accedit de manera il·licita al teu 'router'

Actualitzada 12/10/2018 a les 20:26

Com evitar aquest robatori?

Lentitud i desconnexions intermitents. Si el teu senyal d'internet presenta aquestes característiques i no has canviat d'operador, potser t'estiguin robant el wifi. Si abans navegaves més ràpid però ara per carregar una pàgina web has d'esperar alguns segons, això és molt probable que un veí estigui accedint de manera il·lícita al teu ‘router’.Una forma d'enxampar a aquests 'petits' lladres és desconnectant cadascun dels dispositius de la nostra llar que usen internet: el mòbil, l'ordinador, la tablet, el televisor o la consola. Una vegada estiguin tots apagats, si la llum de el ‘router’ segueix parpellejant significarà ens estan robant internet, doncs hi ha algú que segueix connectada i no ets tu. Això sí, cal fer-ho en un moment en el qual l'usurpador estigui connectat, si no aquesta prova no servirà de res, ja que no podrem enxampar-ho 'in fraganti'.Però potser usar una aplicació mòbil per descobrir a l'intrús sigui més útil o més eficaç en aquests casos, atès que la seva connexió ha generat una empremta digital en el nostre ‘router’. Hi ha diverses apps que tenen aquesta funció, com Fing, disponible tant per a dispositius iOS com Android, i que permet observar què dispositius han estat connectats a la nostra xarxa, si ens mostra algun que no ens pertany, bingo! Ens estan robant internet.Existeixen diferents mètodes per fer del nostre wifi més inaccessible:Malgrat que la que ve amb el 'router' sembla molt segura es recomana canviar-la, sempre barrejant diferents caràcters amb la finalitat de protegir-te de possibles furts.D'aquesta forma és més difícil 'hackejar-la'.Això serà molt útil si sempre són els mateixos des dels quals et connectes.