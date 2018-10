El que no sabies sobre els minibars dels hotels

La normativa obliga a determinades categories d'hotels a oferir el servei de minibar a les habitacions

Els minibars dels hotels són aquell tipus de servei que té una fama desmesurada de ser car. Molts clients ni tan sols gosen obrir-lo i d'altres fan alguna consumició, de 'caprici'. La seva presència a les habitacions dels hotels es remunta a, gairebé, setanta anys enrera.El primer hotel a incorporar minibar va ser el Madison, de Washington, als anys 60. Va ser considerat una innovació i un servei que només estava a l'abast dels establiments més luxosos. Al principi només s'oferia menjar, però a partir de la dècada dels 70 es van afegir begudes alcohòliques als productes que oferien. El primer hotel a oferir begudes al minibar va ser el Hong Kong Hilton.Tot i que sembla un servei amb el qual de vegades es vol enredar el client, el cert és que hi ha hotels que hi estan obligats per normativa. Així, els hotels de quatre i cinc estrelles han d'oferir servei de minibar a cadascuna de les seves habitacions. De fet, pot arribar a resultat un servei deficitari pels gestors de l'establiment. Com expliquen des d'Hoteles Center, hi ha despeses addicionals, com ara «el manteniment que requereixen aquests dispositius, la compra dels electrodomèstics, el control de manteniment i el personal que ha d'encarregar-se de la comprovació diària dels consums».Alguns clients intenten que les seves 'visites' al minibar no repercuteixin després a la factura de l'habitació. Així, s'intenten truc com reomplir amb aigua les ampolles d'alcohol o simplement negar haver consumit res quan es deixa l'habitació. Amb tot, ja comencen a aplicar-se algunes mesures tecnològiques per controlar la despesa als minibars.Malgrat la utilitat de disposar d'un frigorífic a l'habitació, els hàbits dels clients fan que cada vegada valorin més altres serveis, com ara la possibilitat de poder-se preparar cafè o infusions. Aquesta és una possibilitat, la de col·locar un escalfador d'aigua i una cafetera, que cada vegada està més estesa entre els hotels.