Demanda col·lectiva de l'OCU contra Facebook per l'ús de les dades dels usuaris

Reclama una indemnització d’almenys 200 euros per a cada usuari espanyol

Actualitzada 11/10/2018 a les 19:43

L’OCU (Organitzció de Consumidors i Usuaris) ha presentat una demanda col·lectiva contra Facebook al Jutjat del Mercantil de Madrid per la cessió irregular de dades dels seus usuaris.L’organització diu en un comunicat que actua «en defensa de tots els usuaris de la xarxa social, als quals no s’ha informat ni sol·licitat autorització expressa per utilitzar aquestes dades». L’OCU considera que Facebook ha incomplert, entre altres, la Llei de Protecció de Dades, no només amb els usuaris afectats per l’escàndol de Cambridge Analytica, sinó «amb tots els usuaris de la xarxa social a Espanya» les dades del quals, diu, han estat «recopilats i intercanviat sense que hagin estat informats ni s’hagi atorgat una conformitat expressa».En la demanda demanen que es condemni a Facebook a rescabalar als membres de la xarxa social amb la quantitat de, almenys, 200 euros per a cadascun dels usuaris espanyols.«Anem a la línia de flotació de Facebook i la seva relació amb els consumidors», ha explicat, segons recull Efe, l’advocat Jose Ignacio Gómez, responsable de redactar la demanda.