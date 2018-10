Una núvia es fa les 'fotos de casament' sola per honorar el seu nuvi, mort per un conductor borratxo

Va acudir a la tomba del que havia de ser el seu marit, que va morir mentre atenia un accident

Actualitzada 10/10/2018 a les 12:47

El passat 29 de setembre Jessica Padgett i Kendall Murphy havien de contraure matrimoni al comtat de Daviess (Indiana) però un tràgic accident ho va impedir. Uns mesos abans el nuvi, que era bomber voluntari, va morir envestit per un conductor borratxo després d'acudir a atendre un accident viari. El causant de l'accident era un altre bomber voluntari que també acudia al sinistre.Jessica va decidir que el 29 de setembre mantindria la sessió fotogràfica que li pertocaria el dia del seu casament. Va ser una iniciativa de la mare del nuvi, per a honorar-lo i alleugerir el sentiment de pèrdua de la seva jove.D'aquesta manera. la sessió fotogràfica inclou les tradicionals imatges de la núvia mentre es prepara per a la cerimònia, però després la sessió ha de traslladar-se fins a la sepultura del nuvi. Jessica va fer-se fotografies al costat de la tomba i també amb un retrat de qui havia de ser el seu marit. En algunes d'elles la noia va posar les pertinences de l'home, com el seu vestit de bomber i el casc.