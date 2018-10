Píxel Slate, una tablet convertible, la novetat de Google

El dispositiu de la companyia està pensat tant per al seu ús al treball com per al lleure

Actualitzada 10/10/2018 a les 19:32

Google va presentar aquest dimarts la Píxel Slate, una tablet convertible en ordinador portàtil que ha estat dissenyada perquè l’usuari pugui treure-li el màxim rendiment tant en el treball com en el seu temps de lleure.Fonts de Google van explicar a Efe que el nou dispositiu ha estat pensat per a gent amb un estil de vida «versàtil», a qui la tauleta els permetrà, per exemple, treballar i jugar alhora o canviar d’una activitat a l’altra sense gairebé esforç.Quant a les prestacions per al treball, la tauleta convertible ofereix una pantalla partida que permet utilitzar dues aplicacions simultàniament, i en les que l’usuari pot escollir la mida de cada expositor. Per exemple, es pot estar llegint un article en una part de la pantalla i prenent anotacions en l’altra, que pot ajustar-se perquè sigui una mica més gran.A més, en la part superior apareixen aplicacions suggerides que canvien segons el moment del dia d'acord amb els hàbits dels usuaris, una cosa que s’ha aconseguit mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic.Quant a les opcions per al lleure, Pixel Slate disposa d’una pantalla brillant de resolució 4 K, considerada de les més altes del mercat. Els altaveus davanters, per la seva part, poden assolir volums molt alts amb l’objectiu d’oferir, al costat de l’alta qualitat de la imatge, una «experiència cinemàtica», van indicar Efe des de Google.La tauleta disposa d’una càmera frontal i d’una altra de posterior d’alta definició (la primera amb un objectiu gran angular), i inclou la manera retrat que ja hi ha als telèfons de la sèrie Píxel.Es tracta d’un dispositiu poc gruixut i lleuger, amb un pes de 725 grams, i la conversió de tauleta a portàtil i viceversa és ràpida i fàcil: es basa en imants, i en la modalitat d’ordinador es pot ajustar a diferents nivells d’inclinació.És la primera tauleta de Google que utilitza el seu sistema operatiu Chrome, té una bateria amb autonomia de 10 hores i estarà disponible al mercat a partir de 599 dòlars.