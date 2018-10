L'última actualització de Windows esborra arxius de l'ordinador i Microsoft no sap com arreglar-ho

La companyia ha retirat el Windows 10 October 2018 Update i demana que si s'ha descarregat, no s'instal·li

Actualitzada 09/10/2018 a les 16:12

Les actualitzacions importants de sistemes operatius sempre son motiu de queixes per alguns usuaris als quals no els acaba de funcionar com esperaven. En el cas de Microsoft, anunciava i llençava oficialment el passat 2 d'octubre de 2018, l'última gran actualització de Windows 10. I aquesta, segons que explica el portal especialitzat Gembeta, ha seguit els passos de versions anteriors i no ha estat lliure de queixes dels usuaris i errades en el sistema.En aquesta actualització, els problemes han estat de tal magnitud que Microsoft ha decidit retirar l'actualització del Windows 10 October 2018 Upadte i interrompre el llançament progressiu que es fa per a tots els usuaris fins nou avís.La raó que esmenten al web de suport de la companyia té a veure amb els reports d'usuaris d'arxius esborrats després d'instal·lar l'actualització. Microsoft fins ara no ha estat capaç de donar una solució a aquest problema i la seva 'solució' als qui creguin que han perdut arxius amb l'actualització és «minimitzar l'ús del dispositiu afectat» i avisar al suport local de Microsoft.Microsoft recomana actualment que els usuaris que tinguessin descarregada l'actualització de l'octubre, que no l'instal·lin.