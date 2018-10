Una dona, a l'UCI després de ser tractada per un homeòpata a Jaén

Pateix un embús cardíac per ruptura del ventricle i el seu pronòstic és d’extrema gravetat

Actualitzada 09/10/2018 a les 16:22

Una dona d'entre 55 i 60 anys està ingressada a l'UCI de l'Hospital Reina Sofía de Còrdova, a on ha estat traslladada des del Complex Hospitalari de Jaén, com a conseqüència, pel que sembla, dels efectes de dos tractaments a què la va sotmetre un metge naturista i homeòpata de Jaén.Segons informen fonts sanitàries, aquest homeòpata de la ciutat andalusa la va sotmetre a tres puncions al tòrax i una d'elles li va provocar un embús cardíac per trencament del ventricle. No s'ha confirmat si les puncions eren dins d'un tractament d'acupuntura.El metge naturista també la va sotmetre a un segon tractament, d'hidrocolonterapia amb ozó, que també li va portar conseqüències, ja que, segons les mateixes fonts sanitàries, li va ocasionar un pneumatoperitoneu a la cavitat peritoneal, de la qual també està sent atesa.La dona va arribar a les Urgències de l'Hospital de Jaén i després d'un primer reconeixement i davant de la gravetat de les lesions va ser traslladada d'urgència al Reina Sofía de Córdoba on ha estat intervinguda per l'equip de cirurgia cardiovascular. El seu pronòstic és d'extrema gravetat.