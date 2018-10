Una carrera il·legal a Eslovàquia acaba amb un conductor mort i tres detinguts

Un vídeo mostra com tres cotxes avancen indegudament en línia contínua i l'últim xoca de front amb un altre vehicle que circulava correctament

Actualitzada 06/10/2018 a les 11:41

Un, dos i fins a tres avançaments en línia contínua i en una carretera de doble sentit, prop d'una corba. El vídeo, difós per la Policia d'Eslovàquia recull el brutal xoc que es va produir a continuació.El sinistre va tenir lloc diumenge passat en una carretera del nord del país i els tres conductors que van realitzar l'avançament prohibit ja han estat detinguts. Tenen 26 i 27 anys i s'enfronten a 15 anys de presó. La pitjor part la hi va portar el conductor que venia de front, pel seu carril, i es va trobar amb la carrera il·legal. Va morir de camí a l'hospital. La seva dona, que anava en el seient del copilot va resultar ferida greu.En l'enregistrament s'aprecia com el primer cotxe a avançar indegudament és un Mercedes negre, que sobrepassa al vehicle blanc i torna al seu carril a temps. Darrere va un Ferrari groc que aconsegueix esquivar al cotxe que ve de front però darrere va un Porsche que, malgrat ficar-se en el voral per intentar evitar la col·lisió, no ho aconsegueix.