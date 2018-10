Troben a Vitòria el cos momificat d'una dona que feia 8 anys que estava morta

El cos es trobava estès al llit sense símptomes de violència

El cadàver de Nadejda, una dona ucraïnesa i que actualment tindria 65 anys ha estat trobat al seu habitatge de Vitòria després que fes vuit anys que estava morta. La veu d’alarma la va donar el seu germà, qui en no tenir notícies d’ella va decidir enviar un correu electrònic a l’Ertzaina sol·licitant la seva ajuda per localitzar-la, ja que feia temps que no podia contactar eon ella. Va ser llavors quan van començar les investigacions. Els bombers van accedir a l’habitatge i van trobar el cos momificat de la dona estès al llit, sense símptomes de violència.El 2013 els veïns van denunciar a les autoritats el fortisimo olor que es desprenia des de l’interior de l’habitatge. «Van venir els policies, van tocar el timbre i poc més», va comentar un veí. A la llibreta bancària de la dona hi havia diners, i els rebuts s’anaven pagant, la qual cosa va fer que no s’aixequés cap sospita.