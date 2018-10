Perd el seu cotxe, demana ajuda a la Policia i acaba investigat per posar-se begut al volant

Els fets es van produir la matinada del dijous a la ciutat de Vigo, a Galícia

Actualitzada 06/10/2018 a les 11:40

Un veí de Vigo està investigat per un suposat delicte contra la seguretat viària després d'una nit de despropòsit en la qual suposadament va cometre una il·legalitat de la qual prèviament va donar evidents pistes a la Policia Local, segons informa El Faro de Vigo.Va ser a les 03.00 hores de la matinada d'aquest divendres quan agents que circulaven patrullant pel carrer Couto San Honorato van ser requerits per un individu amb signes evidents d'anar begut demanant-los ajuda per localitzar el seu seva Peugeot 407. Als agents també els va facilitar el número de la matrícula del vehicle.L'home va reconèixer que no recordava on tenia el cotxe perquè anava begut. Els policies li van advertir que, en cas de trobar el seu vehicle, s'abstingués de conduir, a causa del seu estat.Passats uns minuts, els agents el van sorprendre el volant del cotxe que els havia descrit, circulant per un carrer pròxim, motiu pel qual el van fer parar. Una vegada identificat, un home de 48 anys, nascut a l'Havana i domiciliat a Vigo, li van realitzar la prova d'alcoholèmia, donant un resultat positiu de 0,86 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat en la primera prova i 0,74 mg/l d'aire espirat en la segona prova.