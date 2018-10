En menys de dos minuts, tres ciclistes cometen diverses infraccions a Eivissa

Un vídeo penjat a la xarxa per un conductor mostra les accions, que podrien haver provocat algun accident

Actualitzada 06/10/2018 a les 11:40

Me jode que los que somos #ciclistas (amateur) nos metan en el mismo saco de esta gente que va en bici haciendo imprudencias y jugándose la vida en la ciudad. Luego pasa lo que pasa. #SeguridadVial #Ibiza pic.twitter.com/mPaPYnOnos — Eladius シ (@eladiomerino) 5 de octubre de 2018

Un conductor d'un vehicle que porta integrada una càmera de vídeo grava a tres ciclistes cometent diverses infraccions en amb prou feines dos minuts i en pocs metres de recorregut. Els fets es van produir el dia 3 d'octubre a les nou del matí a la carretera de Sant Josep a l'illa d'Eivissa.El primer ciclista se salta un semàfor en vermell fent que un vehicle d'una autoescola hagi de frenar i el piti. A més, no porta casc, que és obligatori en aquest tipus de via. El mateix home no respecta amb la seva bicicleta el cedeixi al pas d'una rotonda posterior, obligant a un altre vehicle, que ja estava dins de la glorieta, a frenar per no emportar-se'l.Passen amb prou feines uns segons quan un altre ciclista diferent, a la mateixa rotonda, irromp circulant contra direcció. El vehicle que té la càmera de vídeo incorporada entra en en una avinguda i al cap de pocs metres, un tercer ciclista se salta un altre semàfor en vermell.