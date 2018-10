Condemnat un avi de 83 anys d'Albacete per oferir sexe a una jove de 13 anys

L'Audiència Provincial d'Albacete l'ha condemnat a dos anys de presó i a pagar 1.000 euros d'indemnització

La Secció Segona de l'Audiència Provincial d'Albacete ha condemnat a dos anys de presó i a 1.000 euros d'indemnització a un home, de 83 anys, per un delicte d'abús sexual a una menor de 13 anys.La sentència considera com a fets provats que l'acusat i la menor, que tenia en el moment dels fets 13 anys, es van conèixer a l'octubre de l'any 2015. Aleshores, la jove acudia uns dies a la setmana al domicili de l'acusat, al municipi d'Hellín, a Albacete, per ajudar-li amb les tasques domestiques a canvi d'una petita quantitat de diners.Transcorreguts uns mesos, l'acusat, aprofitant que la menor estava a la casa, la li va intentar tocar les seves parts intimes, però la menor no el deixava i l'apartava. També l'acusat li oferia diners a canvi de ficar-se al llit amb ell. Segons la sentència, finalment això es va materialitzar, realitzant-li uns tocaments pel cos a l'acusat, sense arribar a tocar-li les seves parts intimes, a canvi de 60 euros.