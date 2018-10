Troben en una platja francesa un anell de casament perdut fa 14 anys

A l’estiu de 2004, un banyista va perdre l’aliança mentre es donava un bany a la platja de Saint-Jacques.

Actualitzada 05/10/2018 a les 11:56

Un francès va recuperar el seu anell de casament perdut fa 14 anys gràcies a un apassionat de la detecció de metalls, que el va trobar en una platja francesa de Sarzeau i va entrar en contacte amb el seu propietari per Facebook, va informar aquest dijous el canal de televisió France 3.A l’estiu del 2004, Philippe va perdre la preuada aliança mentre es donava un bany a les aigües de la platja de Saint-Jacques, situada a la regió bretona, i difícilment hauria imaginat que, gairebé 15 anys més tard, l’anés a trobar. Però va aparèixer Gaël Roulin, que des de fa dos anys es passeja amb el seu detector de metalls per la platja de Saint-Jacques.Roulin va recuperar l’anell després d’excavar un forat de 25 centímetres a la vora i es va personar davant de la policia local per verificar que ningú no hagués declarat la seua pèrdua. Aquell mateix dia, es va decidir a més a publicar una ressenya en el seu compte de Facebook amb els noms «Philippe i Marie-Paule» i una data com a úniques proves. Gràcies a la xarxa social i a la viralización de la història -Roulin va rebre més de 5.500 notificacions en els quatre primers dies-, va trobar Philippe i Marie-Paule, que els va entregar l’aliança en una trobada «carregada d’emoció» en un bar de la localitat.