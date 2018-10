Espanya impedirà per llei l'accés a menors de 14 anys a xarxes socials sense autorització paterna

Segons la nova llei de Protecció de Dades, que s’espera estigui aprovada abans de final d’any.

Dret a l’oblit i a la desconnexió

La nova llei de Protecció de Dades, que adaptarà l’ordenació jurídica espanyola al nou reglament europeu de Protecció de Dades, està pendent ara de passar a la fase de Comissió en el Congrés com a part de la seua tramitació parlamentària. Aquest projecte de llei, que estan consensuant els grups parlamentaris en el Congrés, «amb gran consens» segons el diputat socialista Artemi Rallo, garantirà drets com la desconnexió digital del treballador fora del seu horari laboral, segons l’informe conclòs|acabat per la ponència en el Congrés que ha debatut les esmenes al text inicial d’aquesta iniciativa que busca reforçar la privacitat.La majoria d’esmenes presentades al text inicial d’aquesta iniciativa que inclou un centenar d’articles han estat ja transaccionades i existeix «un compromís general de suport de tots els grups», afegeix el parlamentari del PSOE, que confia que la iniciativa estigui definitivament aprovada abans de finals d’any.En el dictamen de la ponència que ha analitzat el projecte de llei han quedat fixats criteris com l’edat mínima d’accés dels menors a xarxes socials sense consentiment dels pares que s’estableix en els 14 anys, davant els 13 anys en el text inicial -el reglament europeu de Protecció de Dades dóna marge als Estats membres per fixar aquesta edat en una banda d’entre 13 i 16 anys.La difusió d’imatges de menors de xarxes socials que pugui suposar una intromissió il·legítima en els seus drets fonamentals pot acabar en una intervenció del Ministeri Fiscal. Si s’incompleix el reglament de protecció de dades, aquest preveu sancions milionàries, de fins 10 milions d’euros o fins el 2% del volum de negoci si es tracta d’una empresa per desatendre les advertències|advertiments, apercebiments, mesures concretes i multes administratives.Així mateix el projecte de llei garantirà una bateria de drets digitals a proposta del grup socialista, que a més de la desconnexió digital del treballador fora dels seus horaris laborals inclou també el dret «a l’oblit» quan les dades resultin «inadequades, no pertinents o excessives» amb el pas del temps.La normativa, que passarà a denominar-se Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia de Drets Digitals, com sol·licitava el grup socialista, també garantirà la protecció de la intimitat dels treballadors amb l’existència de protocols d’ús de dispositius digitals acordats per l’empresa i els treballadors. Es reforçarà així mateix la privacitat dels empleats davant de sistemes audiovisuals o de geolocalització en el treball|feina. «Sota cap concepte no es pot menyscabar el dret a la intimitat dels treballadors» sota l’argument de la seguretat, va explicar la diputada de Unidos Podemos Sara Carreño.Així mateix, es facilitarà l’accés de les famílies del col·lectiu conegut com a nadons robats a fitxers amb les seues dades, inclosos els clergues, afegeix Carreño. De fet, la normativa inclou una disposició addicional amb una referència expressa perquè s’atenguin les peticions d’accés a arxius|arxivaments públics i clergues que siguin objecte d’investigacions policials o judicials.D’altra banda, la llei garantirà a més que el dret a la privacitat no perjudiqui la investigació biomèdica, i que en el nomenament del director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) participi el Congrés, com reclamaven sobretot Ciutadans i PSOE. Segons l’informe de la ponència parlamentària, al que ha tingut accés La Ser, també incorpora el desenvolupament d’un títol de Drets Digitals i insta a la posada en marxa d’un bo social que garanteixi l’accés a Internet als col·lectius desfavorits.Aquests i altres elements seran controlats a Espanya per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), encara que n’hi ha unes altres dos, a Catalunya i Euskadi. A ella podran recórrer els ciutadans per presentar una reclamació, a anar a judici i a ser indemnitzats.