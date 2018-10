125.000 persones signen a Change.org perquè enterrin les restes de Franco sota la Sagrada Família

Els mateixos impulsors de la idea reclamen al mateix indret que també s'hi traslladin les de Primo de Rivera

Actualitzada 05/10/2018 a les 20:33

«En agraïment a Catalunya, la resta d'Espanya cedirà el cos de Franco per ser enterrat a la Sagrada Família». Aquest és el text que encapçala la recollida de firmes a la xarxa Change.org perquè les restes del dictador es traslladin al monument barceloní, aprofitant que el govern espanyol ha acordat retirar-les del Valle de los Caidos. Un tuitaire que signa com a Senyor Smith va piular el 3 d'octubre que ell enterraria el militar colpista a la catedral catalana, a la qual cosa una altra tuitaire que es fa dir María Salaberri li va respondre: «Ja estem tardant a obrir la petició a Change.org». Poc després el Senyor Smith contestava: «Dit i fet».El que va començar com una idea de la qual se'n pot interpretar un cert to irònic s'ha convertit en dos dies en una petició adreçada al govern espanyol que ja recull 125.000 signatures, de les 150.000 que demanen els seus responsables .De fet, l'èxit inesperat de la iniciativa ha dut el mateix impulsor a ampliar-ne l'abast amb una segona petició. «José Antonio, després d'ell». Es refereixen a Primo de Rivera, i en aquest cas demanen que les seves restes siguin traslladades del Valle de los Caidos al Castell de Montjuic.