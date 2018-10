Tres borratxos es queden adormits al volant al mig d'un stop a Sabadell

Una ciclistes van enregistrar en vídeo la situació i van trucar els Mossos d'Esquadra

Actualitzada 03/10/2018 a les 13:12

Dos ciclistes van trobar tres homes adormits dins d’una furgoneta que estava parada al stop d’uns cruïlla de dos carreteres nacionals a Sabadell diumenge a les 8.30 hores del matí.Els ciclistes van gravar l’escena en vídeo per denunciar i provar que «tres homes completament adormits» es trobaven dins del vehicle, que estava aturat «en el quilòmetre 24 de la carretera que uneix La Salut i Sentmenat passant per Sabadell» però amb el motor «totalment encès» i envaint una de les vies de la cruïlla.A continuació, van trucar als Mossos d’Esquadra, que els van fer la prova d’alcoholèmia i el resultat de tots va ser positiu. El conductor va donar una taxa de 0,66 mg per litre en aire exhalat, la qual cosa constitueix un delicte contra la seguretat viària. Segons s’escolta en el vídeo, els ciclistes afirmen que aquesta carretera és una via «molt freqüentada» pels ciclistes a primera hora dels diumenges.